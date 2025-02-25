报价部分
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.92 USD 0.12 (1.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LITP汇率已更改-1.33%。当日，交易品种以低点8.87和高点9.25进行交易。

关注Sprott Lithium Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LITP股票今天的价格是多少？

Sprott Lithium Miners ETF股票今天的定价为8.92。它在-1.33%范围内交易，昨天的收盘价为9.04，交易量达到118。LITP的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Lithium Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Lithium Miners ETF目前的价值为8.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.91%和USD。实时查看图表以跟踪LITP走势。

如何购买LITP股票？

您可以以8.92的当前价格购买Sprott Lithium Miners ETF股票。订单通常设置在8.92或9.22附近，而118和-3.57%显示市场活动。立即关注LITP的实时图表更新。

如何投资LITP股票？

投资Sprott Lithium Miners ETF需要考虑年度范围4.63 - 9.26和当前价格8.92。许多人在以8.92或9.22下订单之前，会比较9.58%和。实时查看LITP价格图表，了解每日变化。

Sprott Lithium Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Lithium Miners ETF的最高价格是9.26。在4.63 - 9.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Lithium Miners ETF的绩效。

Sprott Lithium Miners ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Lithium Miners ETF（LITP）的最低价格为4.63。将其与当前的8.92和4.63 - 9.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LITP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LITP股票是什么时候拆分的？

Sprott Lithium Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.04和8.91%中可见。

日范围
8.87 9.25
年范围
4.63 9.26
前一天收盘价
9.04
开盘价
9.25
卖价
8.92
买价
9.22
最低价
8.87
最高价
9.25
交易量
118
日变化
-1.33%
月变化
9.58%
6个月变化
49.66%
年变化
8.91%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8