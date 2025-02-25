LITP: Sprott Lithium Miners ETF
今日LITP汇率已更改-1.33%。当日，交易品种以低点8.87和高点9.25进行交易。
关注Sprott Lithium Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITP新闻
- Best-Performing ETF Areas of Last Week That Are Up At Least 10%
- Commodities Tracker: September 2025
- Lithium Miners News For The Month Of September 2025
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- IM May 2025 – Higher Financings Overall Push Totals Over $1B
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- Lithium Miners News For The Month Of March 2025
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Lithium Miners News For The Month Of February 2025
- Trump 2.0: Infrastructure Week Finally Arrives
常见问题解答
LITP股票今天的价格是多少？
Sprott Lithium Miners ETF股票今天的定价为8.92。它在-1.33%范围内交易，昨天的收盘价为9.04，交易量达到118。LITP的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Lithium Miners ETF股票是否支付股息？
Sprott Lithium Miners ETF目前的价值为8.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.91%和USD。实时查看图表以跟踪LITP走势。
如何购买LITP股票？
您可以以8.92的当前价格购买Sprott Lithium Miners ETF股票。订单通常设置在8.92或9.22附近，而118和-3.57%显示市场活动。立即关注LITP的实时图表更新。
如何投资LITP股票？
投资Sprott Lithium Miners ETF需要考虑年度范围4.63 - 9.26和当前价格8.92。许多人在以8.92或9.22下订单之前，会比较9.58%和。实时查看LITP价格图表，了解每日变化。
Sprott Lithium Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sprott Lithium Miners ETF的最高价格是9.26。在4.63 - 9.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Lithium Miners ETF的绩效。
Sprott Lithium Miners ETF股票的最低价格是多少？
Sprott Lithium Miners ETF（LITP）的最低价格为4.63。将其与当前的8.92和4.63 - 9.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LITP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LITP股票是什么时候拆分的？
Sprott Lithium Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.04和8.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.04
- 开盘价
- 9.25
- 卖价
- 8.92
- 买价
- 9.22
- 最低价
- 8.87
- 最高价
- 9.25
- 交易量
- 118
- 日变化
- -1.33%
- 月变化
- 9.58%
- 6个月变化
- 49.66%
- 年变化
- 8.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8