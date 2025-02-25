- Обзор рынка
LITP: Sprott Lithium Miners ETF
Курс LITP за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.87, а максимальная — 9.25.
Следите за динамикой Sprott Lithium Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LITP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LITP сегодня?
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) сегодня оценивается на уровне 8.92. Инструмент торгуется в пределах -1.33%, вчерашнее закрытие составило 9.04, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LITP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Lithium Miners ETF?
Sprott Lithium Miners ETF в настоящее время оценивается в 8.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.91% и USD. Отслеживайте движения LITP на графике в реальном времени.
Как купить акции LITP?
Вы можете купить акции Sprott Lithium Miners ETF (LITP) по текущей цене 8.92. Ордера обычно размещаются около 8.92 или 9.22, тогда как 118 и -3.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LITP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LITP?
Инвестирование в Sprott Lithium Miners ETF предполагает учет годового диапазона 4.63 - 9.30 и текущей цены 8.92. Многие сравнивают 9.58% и 49.66% перед размещением ордеров на 8.92 или 9.22. Изучайте ежедневные изменения цены LITP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Lithium Miners ETF?
Самая высокая цена Sprott Lithium Miners ETF (LITP) за последний год составила 9.30. Акции заметно колебались в пределах 4.63 - 9.30, сравнение с 9.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Lithium Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Lithium Miners ETF?
Самая низкая цена Sprott Lithium Miners ETF (LITP) за год составила 4.63. Сравнение с текущими 8.92 и 4.63 - 9.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LITP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LITP?
В прошлом Sprott Lithium Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.04 и 8.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.04
- Open
- 9.25
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.87
- High
- 9.25
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 9.58%
- 6-месячное изменение
- 49.66%
- Годовое изменение
- 8.91%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8