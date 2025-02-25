КотировкиРазделы
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.92 USD 0.12 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LITP за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.87, а максимальная — 9.25.

Следите за динамикой Sprott Lithium Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LITP сегодня?

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) сегодня оценивается на уровне 8.92. Инструмент торгуется в пределах -1.33%, вчерашнее закрытие составило 9.04, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LITP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Lithium Miners ETF?

Sprott Lithium Miners ETF в настоящее время оценивается в 8.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.91% и USD. Отслеживайте движения LITP на графике в реальном времени.

Как купить акции LITP?

Вы можете купить акции Sprott Lithium Miners ETF (LITP) по текущей цене 8.92. Ордера обычно размещаются около 8.92 или 9.22, тогда как 118 и -3.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LITP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LITP?

Инвестирование в Sprott Lithium Miners ETF предполагает учет годового диапазона 4.63 - 9.30 и текущей цены 8.92. Многие сравнивают 9.58% и 49.66% перед размещением ордеров на 8.92 или 9.22. Изучайте ежедневные изменения цены LITP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Lithium Miners ETF?

Самая высокая цена Sprott Lithium Miners ETF (LITP) за последний год составила 9.30. Акции заметно колебались в пределах 4.63 - 9.30, сравнение с 9.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Lithium Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Lithium Miners ETF?

Самая низкая цена Sprott Lithium Miners ETF (LITP) за год составила 4.63. Сравнение с текущими 8.92 и 4.63 - 9.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LITP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LITP?

В прошлом Sprott Lithium Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.04 и 8.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.87 9.25
Годовой диапазон
4.63 9.30
Предыдущее закрытие
9.04
Open
9.25
Bid
8.92
Ask
9.22
Low
8.87
High
9.25
Объем
118
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
9.58%
6-месячное изменение
49.66%
Годовое изменение
8.91%
