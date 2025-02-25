- Aperçu
LITP: Sprott Lithium Miners ETF
Le taux de change de LITP a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.87 et à un maximum de 9.25.
Suivez la dynamique Sprott Lithium Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LITP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LITP aujourd'hui ?
L'action Sprott Lithium Miners ETF est cotée à 8.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.33%, a clôturé hier à 9.04 et son volume d'échange a atteint 118. Le graphique en temps réel du cours de LITP présente ces mises à jour.
L'action Sprott Lithium Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?
Sprott Lithium Miners ETF est actuellement valorisé à 8.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LITP.
Comment acheter des actions LITP ?
Vous pouvez acheter des actions Sprott Lithium Miners ETF au cours actuel de 8.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.92 ou de 9.22, le 118 et le -3.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LITP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LITP ?
Investir dans Sprott Lithium Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.63 - 9.30 et le prix actuel 8.92. Beaucoup comparent 9.58% et 49.66% avant de passer des ordres à 8.92 ou 9.22. Consultez le graphique du cours de LITP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sprott Lithium Miners ETF ?
Le cours le plus élevé de Sprott Lithium Miners ETF l'année dernière était 9.30. Au cours de 4.63 - 9.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Lithium Miners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Sprott Lithium Miners ETF ?
Le cours le plus bas de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) sur l'année a été 4.63. Sa comparaison avec 8.92 et 4.63 - 9.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LITP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LITP a-t-elle été divisée ?
Sprott Lithium Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.04 et 8.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.04
- Ouverture
- 9.25
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Plus Bas
- 8.87
- Plus Haut
- 9.25
- Volume
- 118
- Changement quotidien
- -1.33%
- Changement Mensuel
- 9.58%
- Changement à 6 Mois
- 49.66%
- Changement Annuel
- 8.91%
