- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LITP: Sprott Lithium Miners ETF
El tipo de cambio de LITP de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.85, mientras que el máximo ha alcanzado 8.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Lithium Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITP News
- Best-Performing ETF Areas of Last Week That Are Up At Least 10%
- Commodities Tracker: September 2025
- Lithium Miners News For The Month Of September 2025
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- IM May 2025 – Higher Financings Overall Push Totals Over $1B
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- Lithium Miners News For The Month Of March 2025
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Lithium Miners News For The Month Of February 2025
- Trump 2.0: Infrastructure Week Finally Arrives
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LITP hoy?
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) se evalúa hoy en 8.86. El instrumento se negocia dentro de -0.67%; el cierre de ayer ha sido 8.92 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LITP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Lithium Miners ETF?
Sprott Lithium Miners ETF se evalúa actualmente en 8.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.18% y USD. Monitoree los movimientos de LITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LITP?
Puede comprar acciones de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) al precio actual de 8.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.86 o 9.16, mientras que 13 y -0.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LITP?
Invertir en Sprott Lithium Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 4.63 - 9.26 y el precio actual 8.86. Muchos comparan 8.85% y 48.66% antes de colocar órdenes en 8.86 o 9.16. Estudie los cambios diarios de precios de LITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sprott Lithium Miners ETF?
El precio más alto de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) en el último año ha sido 9.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.63 - 9.26, una comparación con 8.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Lithium Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sprott Lithium Miners ETF?
El precio más bajo de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) para el año ha sido 4.63. La comparación con los actuales 8.86 y 4.63 - 9.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LITP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LITP?
En el pasado, Sprott Lithium Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.92 y 8.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.92
- Open
- 8.92
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- Low
- 8.85
- High
- 8.94
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.67%
- Cambio mensual
- 8.85%
- Cambio a 6 meses
- 48.66%
- Cambio anual
- 8.18%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8