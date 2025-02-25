CotizacionesSecciones
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.86 USD 0.06 (0.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LITP de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.85, mientras que el máximo ha alcanzado 8.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Lithium Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LITP News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de LITP hoy?

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) se evalúa hoy en 8.86. El instrumento se negocia dentro de -0.67%; el cierre de ayer ha sido 8.92 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LITP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Lithium Miners ETF?

Sprott Lithium Miners ETF se evalúa actualmente en 8.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.18% y USD. Monitoree los movimientos de LITP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de LITP?

Puede comprar acciones de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) al precio actual de 8.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.86 o 9.16, mientras que 13 y -0.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LITP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de LITP?

Invertir en Sprott Lithium Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 4.63 - 9.26 y el precio actual 8.86. Muchos comparan 8.85% y 48.66% antes de colocar órdenes en 8.86 o 9.16. Estudie los cambios diarios de precios de LITP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sprott Lithium Miners ETF?

El precio más alto de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) en el último año ha sido 9.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.63 - 9.26, una comparación con 8.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Lithium Miners ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sprott Lithium Miners ETF?

El precio más bajo de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) para el año ha sido 4.63. La comparación con los actuales 8.86 y 4.63 - 9.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LITP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LITP?

En el pasado, Sprott Lithium Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.92 y 8.18% después de las acciones corporativas.

Rango diario
8.85 8.94
Rango anual
4.63 9.26
Cierres anteriores
8.92
Open
8.92
Bid
8.86
Ask
9.16
Low
8.85
High
8.94
Volumen
13
Cambio diario
-0.67%
Cambio mensual
8.85%
Cambio a 6 meses
48.66%
Cambio anual
8.18%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8