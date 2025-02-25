QuotazioniSezioni
Valute / LITP
Tornare a Azioni

LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.92 USD 0.12 (1.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LITP ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.87 e ad un massimo di 9.25.

Segui le dinamiche di Sprott Lithium Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LITP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LITP oggi?

Oggi le azioni Sprott Lithium Miners ETF sono prezzate a 8.92. Viene scambiato all'interno di -1.33%, la chiusura di ieri è stata 9.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 118. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LITP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sprott Lithium Miners ETF pagano dividendi?

Sprott Lithium Miners ETF è attualmente valutato a 8.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LITP.

Come acquistare azioni LITP?

Puoi acquistare azioni Sprott Lithium Miners ETF al prezzo attuale di 8.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.92 o 9.22, mentre 118 e -3.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LITP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LITP?

Investire in Sprott Lithium Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 4.63 - 9.30 e il prezzo attuale 8.92. Molti confrontano 9.58% e 49.66% prima di effettuare ordini su 8.92 o 9.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LITP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Lithium Miners ETF?

Il prezzo massimo di Sprott Lithium Miners ETF nell'ultimo anno è stato 9.30. All'interno di 4.63 - 9.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Lithium Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Lithium Miners ETF?

Il prezzo più basso di Sprott Lithium Miners ETF (LITP) nel corso dell'anno è stato 4.63. Confrontandolo con gli attuali 8.92 e 4.63 - 9.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LITP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LITP?

Sprott Lithium Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.04 e 8.91%.

Intervallo Giornaliero
8.87 9.25
Intervallo Annuale
4.63 9.30
Chiusura Precedente
9.04
Apertura
9.25
Bid
8.92
Ask
9.22
Minimo
8.87
Massimo
9.25
Volume
118
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
9.58%
Variazione Semestrale
49.66%
Variazione Annuale
8.91%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8