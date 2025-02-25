クォートセクション
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.86 USD 0.06 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LITPの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり8.85の安値と8.94の高値で取引されました。

Sprott Lithium Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LITP株の現在の価格は？

Sprott Lithium Miners ETFの株価は本日8.86です。-0.67%内で取引され、前日の終値は8.92、取引量は13に達しました。LITPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sprott Lithium Miners ETFの株は配当を出しますか？

Sprott Lithium Miners ETFの現在の価格は8.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.18%やUSDにも注目します。LITPの動きはライブチャートで確認できます。

LITP株を買う方法は？

Sprott Lithium Miners ETFの株は現在8.86で購入可能です。注文は通常8.86または9.16付近で行われ、13や-0.67%が市場の動きを示します。LITPの最新情報はライブチャートで確認できます。

LITP株に投資する方法は？

Sprott Lithium Miners ETFへの投資では、年間の値幅4.63 - 9.26と現在の8.86を考慮します。注文は多くの場合8.86や9.16で行われる前に、8.85%や48.66%と比較されます。LITPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sprott Lithium Miners ETFの株の最高値は？

Sprott Lithium Miners ETFの過去1年の最高値は9.26でした。4.63 - 9.26内で株価は大きく変動し、8.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Lithium Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sprott Lithium Miners ETFの株の最低値は？

Sprott Lithium Miners ETF(LITP)の年間最安値は4.63でした。現在の8.86や4.63 - 9.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LITPの動きはライブチャートで確認できます。

LITPの株式分割はいつ行われましたか？

Sprott Lithium Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.92、8.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
8.85 8.94
1年のレンジ
4.63 9.26
以前の終値
8.92
始値
8.92
買値
8.86
買値
9.16
安値
8.85
高値
8.94
出来高
13
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
8.85%
6ヶ月の変化
48.66%
1年の変化
8.18%
