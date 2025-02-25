Moedas / KWR
KWR: Quaker Houghton
142.12 USD 2.37 (1.70%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KWR para hoje mudou para 1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.77 e o mais alto foi 144.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Quaker Houghton. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
140.77 144.36
Faixa anual
95.91 180.97
- Fechamento anterior
- 139.75
- Open
- 140.77
- Bid
- 142.12
- Ask
- 142.42
- Low
- 140.77
- High
- 144.36
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 1.70%
- Mudança mensal
- 0.04%
- Mudança de 6 meses
- 15.37%
- Mudança anual
- -15.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh