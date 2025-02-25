CotizacionesSecciones
KWR: Quaker Houghton

139.75 USD 0.71 (0.51%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KWR de hoy ha cambiado un -0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.27, mientras que el máximo ha alcanzado 143.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Quaker Houghton. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
138.27 143.66
Rango anual
95.91 180.97
Cierres anteriores
140.46
Open
139.50
Bid
139.75
Ask
140.05
Low
138.27
High
143.66
Volumen
216
Cambio diario
-0.51%
Cambio mensual
-1.63%
Cambio a 6 meses
13.44%
Cambio anual
-16.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B