KWR: Quaker Houghton

143.06 USD 3.31 (2.37%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KWRの今日の為替レートは、2.37%変化しました。日中、通貨は1あたり140.77の安値と144.36の高値で取引されました。

Quaker Houghtonダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
140.77 144.36
1年のレンジ
95.91 180.97
以前の終値
139.75
始値
140.77
買値
143.06
買値
143.36
安値
140.77
高値
144.36
出来高
125
1日の変化
2.37%
1ヶ月の変化
0.70%
6ヶ月の変化
16.13%
1年の変化
-14.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K