通貨 / KWR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KWR: Quaker Houghton
143.06 USD 3.31 (2.37%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KWRの今日の為替レートは、2.37%変化しました。日中、通貨は1あたり140.77の安値と144.36の高値で取引されました。
Quaker Houghtonダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KWR News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Quaker Houghton Stock?
- Jefferies lowers Quaker Chemical stock price target to $164 from $167
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- International Markets and Quaker Chemical (KWR): A Deep Dive for Investors
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Sales Rise 4%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Quaker Chemical earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Quaker Houghton increases quarterly dividend by 4.7%
- Oppenheimer upgrades Resideo Technologies stock on Honeywell settlement
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 28.32 USD
- Linde (LIN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Resideo Technologies appoints Jeffrey Kutz as chief accounting officer
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Jefferies upgrades Quaker Chemical stock, raises price target
- Quaker Chemical announces board member retirement
- Quaker Houghton Announces Quarterly Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Quaker Chemical: Starting To Look More Attractive (NYSE:KWR)
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
140.77 144.36
1年のレンジ
95.91 180.97
- 以前の終値
- 139.75
- 始値
- 140.77
- 買値
- 143.06
- 買値
- 143.36
- 安値
- 140.77
- 高値
- 144.36
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 2.37%
- 1ヶ月の変化
- 0.70%
- 6ヶ月の変化
- 16.13%
- 1年の変化
- -14.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K