통화 / KWR
KWR: Quaker Houghton
138.69 USD 4.37 (3.05%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KWR 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 138.56이고 고가는 142.79이었습니다.
Quaker Houghton 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
138.56 142.79
년간 변동
95.91 180.97
- 이전 종가
- 143.06
- 시가
- 142.79
- Bid
- 138.69
- Ask
- 138.99
- 저가
- 138.56
- 고가
- 142.79
- 볼륨
- 69
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- -2.37%
- 6개월 변동
- 12.58%
- 년간 변동율
- -17.17%
