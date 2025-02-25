KurseKategorien
KWR: Quaker Houghton

143.06 USD 3.31 (2.37%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KWR hat sich für heute um 2.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.77 bis zu einem Hoch von 144.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quaker Houghton-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
140.77 144.36
Jahresspanne
95.91 180.97
Vorheriger Schlusskurs
139.75
Eröffnung
140.77
Bid
143.06
Ask
143.36
Tief
140.77
Hoch
144.36
Volumen
125
Tagesänderung
2.37%
Monatsänderung
0.70%
6-Monatsänderung
16.13%
Jahresänderung
-14.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K