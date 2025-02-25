Währungen / KWR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KWR: Quaker Houghton
143.06 USD 3.31 (2.37%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KWR hat sich für heute um 2.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.77 bis zu einem Hoch von 144.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quaker Houghton-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KWR News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Quaker Houghton Stock?
- Jefferies senkt Kursziel für Quaker Chemical, bestätigt aber Kaufempfehlung
- Jefferies lowers Quaker Chemical stock price target to $164 from $167
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- International Markets and Quaker Chemical (KWR): A Deep Dive for Investors
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Sales Rise 4%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Quaker Chemical earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Quaker Houghton increases quarterly dividend by 4.7%
- Oppenheimer upgrades Resideo Technologies stock on Honeywell settlement
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 28.32 USD
- Linde (LIN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Resideo Technologies appoints Jeffrey Kutz as chief accounting officer
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Jefferies upgrades Quaker Chemical stock, raises price target
- Quaker Chemical announces board member retirement
- Quaker Houghton Announces Quarterly Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Quaker Chemical: Starting To Look More Attractive (NYSE:KWR)
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
140.77 144.36
Jahresspanne
95.91 180.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.75
- Eröffnung
- 140.77
- Bid
- 143.06
- Ask
- 143.36
- Tief
- 140.77
- Hoch
- 144.36
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 2.37%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- 16.13%
- Jahresänderung
- -14.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K