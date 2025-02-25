CotationsSections
KWR: Quaker Houghton

138.69 USD 4.37 (3.05%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KWR a changé de -3.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.56 et à un maximum de 142.79.

Suivez la dynamique Quaker Houghton. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
138.56 142.79
Range Annuel
95.91 180.97
Clôture Précédente
143.06
Ouverture
142.79
Bid
138.69
Ask
138.99
Plus Bas
138.56
Plus Haut
142.79
Volume
69
Changement quotidien
-3.05%
Changement Mensuel
-2.37%
Changement à 6 Mois
12.58%
Changement Annuel
-17.17%
