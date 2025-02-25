货币 / KWR
KWR: Quaker Houghton
140.57 USD 0.11 (0.08%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KWR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点138.27和高点141.72进行交易。
关注Quaker Houghton动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
138.27 141.72
年范围
95.91 180.97
- 前一天收盘价
- 140.46
- 开盘价
- 139.50
- 卖价
- 140.57
- 买价
- 140.87
- 最低价
- 138.27
- 最高价
- 141.72
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- -1.05%
- 6个月变化
- 14.11%
- 年变化
- -16.05%
