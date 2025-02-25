Валюты / KWR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KWR: Quaker Houghton
140.46 USD 0.30 (0.21%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KWR за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.35, а максимальная — 140.54.
Следите за динамикой Quaker Houghton. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KWR
- Is the Options Market Predicting a Spike in Quaker Houghton Stock?
- Jefferies lowers Quaker Chemical stock price target to $164 from $167
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- International Markets and Quaker Chemical (KWR): A Deep Dive for Investors
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Sales Rise 4%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Quaker Chemical earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Quaker Houghton increases quarterly dividend by 4.7%
- Oppenheimer upgrades Resideo Technologies stock on Honeywell settlement
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 28.32 USD
- Linde (LIN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Resideo Technologies appoints Jeffrey Kutz as chief accounting officer
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Jefferies upgrades Quaker Chemical stock, raises price target
- Quaker Chemical announces board member retirement
- Quaker Houghton Announces Quarterly Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Quaker Chemical: Starting To Look More Attractive (NYSE:KWR)
- Quaker Chemical Corporation (KWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
138.35 140.54
Годовой диапазон
95.91 180.97
- Предыдущее закрытие
- 140.16
- Open
- 140.53
- Bid
- 140.46
- Ask
- 140.76
- Low
- 138.35
- High
- 140.54
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -1.13%
- 6-месячное изменение
- 14.02%
- Годовое изменение
- -16.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.