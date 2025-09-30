- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KKRT: KKR & Co. Inc.
A taxa do KKRT para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.7600 e o mais alto foi 25.9700.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR & Co. Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KKRT hoje?
Hoje KKR & Co. Inc. (KKRT) está avaliado em 25.9000. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.8700, e o volume de negociação atingiu 95. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKRT em tempo real.
As ações de KKR & Co. Inc. pagam dividendos?
Atualmente KKR & Co. Inc. está avaliado em 25.9000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.39% e USD. Monitore os movimentos de KKRT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KKRT?
Você pode comprar ações de KKR & Co. Inc. (KKRT) pelo preço atual 25.9000. Ordens geralmente são executadas perto de 25.9000 ou 25.9030, enquanto 95 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKRT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KKRT?
Investir em KKR & Co. Inc. envolve considerar a faixa anual 24.9200 - 26.1700 e o preço atual 25.9000. Muitos comparam 1.34% e 3.39% antes de enviar ordens em 25.9000 ou 25.9030. Estude as mudanças diárias de preço de KKRT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?
O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKRT) no último ano foi 26.1700. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9200 - 26.1700, e a comparação com 25.8700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR & Co. Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?
O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKRT) no ano foi 24.9200. A comparação com o preço atual 25.9000 e 24.9200 - 26.1700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKRT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKRT?
No passado KKR & Co. Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.8700 e 3.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.8700
- Open
- 25.9400
- Bid
- 25.9000
- Ask
- 25.9030
- Low
- 25.7600
- High
- 25.9700
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 1.34%
- Mudança de 6 meses
- 3.39%
- Mudança anual
- 3.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4