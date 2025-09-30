CotaçõesSeções
Moedas / KKRT
Voltar para Ações

KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KKRT para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.7600 e o mais alto foi 25.9700.

Veja a dinâmica do par de moedas KKR & Co. Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KKRT hoje?

Hoje KKR & Co. Inc. (KKRT) está avaliado em 25.9000. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.8700, e o volume de negociação atingiu 95. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKRT em tempo real.

As ações de KKR & Co. Inc. pagam dividendos?

Atualmente KKR & Co. Inc. está avaliado em 25.9000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.39% e USD. Monitore os movimentos de KKRT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KKRT?

Você pode comprar ações de KKR & Co. Inc. (KKRT) pelo preço atual 25.9000. Ordens geralmente são executadas perto de 25.9000 ou 25.9030, enquanto 95 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKRT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KKRT?

Investir em KKR & Co. Inc. envolve considerar a faixa anual 24.9200 - 26.1700 e o preço atual 25.9000. Muitos comparam 1.34% e 3.39% antes de enviar ordens em 25.9000 ou 25.9030. Estude as mudanças diárias de preço de KKRT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?

O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKRT) no último ano foi 26.1700. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9200 - 26.1700, e a comparação com 25.8700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR & Co. Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?

O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKRT) no ano foi 24.9200. A comparação com o preço atual 25.9000 e 24.9200 - 26.1700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKRT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKRT?

No passado KKR & Co. Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.8700 e 3.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.7600 25.9700
Faixa anual
24.9200 26.1700
Fechamento anterior
25.8700
Open
25.9400
Bid
25.9000
Ask
25.9030
Low
25.7600
High
25.9700
Volume
95
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
1.34%
Mudança de 6 meses
3.39%
Mudança anual
3.39%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4