KKRT: KKR & Co. Inc.

25.8600 USD 0.0100 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KKRT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.7600, а максимальная — 25.9700.

Следите за динамикой KKR & Co. Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KKRT сегодня?

KKR & Co. Inc. (KKRT) сегодня оценивается на уровне 25.8600. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.8700, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKRT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR & Co. Inc.?

KKR & Co. Inc. в настоящее время оценивается в 25.8600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.23% и USD. Отслеживайте движения KKRT на графике в реальном времени.

Как купить акции KKRT?

Вы можете купить акции KKR & Co. Inc. (KKRT) по текущей цене 25.8600. Ордера обычно размещаются около 25.8600 или 25.8630, тогда как 87 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKRT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KKRT?

Инвестирование в KKR & Co. Inc. предполагает учет годового диапазона 24.9200 - 26.1700 и текущей цены 25.8600. Многие сравнивают 1.18% и 3.23% перед размещением ордеров на 25.8600 или 25.8630. Изучайте ежедневные изменения цены KKRT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKRT) за последний год составила 26.1700. Акции заметно колебались в пределах 24.9200 - 26.1700, сравнение с 25.8700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR & Co. Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKRT) за год составила 24.9200. Сравнение с текущими 25.8600 и 24.9200 - 26.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKRT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KKRT?

В прошлом KKR & Co. Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.8700 и 3.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.7600 25.9700
Годовой диапазон
24.9200 26.1700
Предыдущее закрытие
25.8700
Open
25.9400
Bid
25.8600
Ask
25.8630
Low
25.7600
High
25.9700
Объем
87
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
3.23%
Годовое изменение
3.23%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.