KKRT: KKR & Co. Inc.
Курс KKRT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.7600, а максимальная — 25.9700.
Следите за динамикой KKR & Co. Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KKRT сегодня?
KKR & Co. Inc. (KKRT) сегодня оценивается на уровне 25.8600. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.8700, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKRT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR & Co. Inc.?
KKR & Co. Inc. в настоящее время оценивается в 25.8600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.23% и USD. Отслеживайте движения KKRT на графике в реальном времени.
Как купить акции KKRT?
Вы можете купить акции KKR & Co. Inc. (KKRT) по текущей цене 25.8600. Ордера обычно размещаются около 25.8600 или 25.8630, тогда как 87 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKRT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KKRT?
Инвестирование в KKR & Co. Inc. предполагает учет годового диапазона 24.9200 - 26.1700 и текущей цены 25.8600. Многие сравнивают 1.18% и 3.23% перед размещением ордеров на 25.8600 или 25.8630. Изучайте ежедневные изменения цены KKRT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKRT) за последний год составила 26.1700. Акции заметно колебались в пределах 24.9200 - 26.1700, сравнение с 25.8700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR & Co. Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKRT) за год составила 24.9200. Сравнение с текущими 25.8600 и 24.9200 - 26.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKRT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KKRT?
В прошлом KKR & Co. Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.8700 и 3.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.8700
- Open
- 25.9400
- Bid
- 25.8600
- Ask
- 25.8630
- Low
- 25.7600
- High
- 25.9700
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 3.23%
- Годовое изменение
- 3.23%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%