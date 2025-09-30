- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KKRT: KKR & Co. Inc.
Il tasso di cambio KKRT ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.7600 e ad un massimo di 25.9700.
Segui le dinamiche di KKR & Co. Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KKRT oggi?
Oggi le azioni KKR & Co. Inc. sono prezzate a 25.9000. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.8700 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KKRT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KKR & Co. Inc. pagano dividendi?
KKR & Co. Inc. è attualmente valutato a 25.9000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KKRT.
Come acquistare azioni KKRT?
Puoi acquistare azioni KKR & Co. Inc. al prezzo attuale di 25.9000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.9000 o 25.9030, mentre 95 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KKRT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KKRT?
Investire in KKR & Co. Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.9200 - 26.1700 e il prezzo attuale 25.9000. Molti confrontano 1.34% e 3.39% prima di effettuare ordini su 25.9000 o 25.9030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KKRT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR & Co. Inc.?
Il prezzo massimo di KKR & Co. Inc. nell'ultimo anno è stato 26.1700. All'interno di 24.9200 - 26.1700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.8700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR & Co. Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR & Co. Inc.?
Il prezzo più basso di KKR & Co. Inc. (KKRT) nel corso dell'anno è stato 24.9200. Confrontandolo con gli attuali 25.9000 e 24.9200 - 26.1700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KKRT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KKRT?
KKR & Co. Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.8700 e 3.39%.
- Chiusura Precedente
- 25.8700
- Apertura
- 25.9400
- Bid
- 25.9000
- Ask
- 25.9030
- Minimo
- 25.7600
- Massimo
- 25.9700
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 1.34%
- Variazione Semestrale
- 3.39%
- Variazione Annuale
- 3.39%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4