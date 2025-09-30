QuotazioniSezioni
Valute / KKRT
Tornare a Azioni

KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KKRT ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.7600 e ad un massimo di 25.9700.

Segui le dinamiche di KKR & Co. Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KKRT oggi?

Oggi le azioni KKR & Co. Inc. sono prezzate a 25.9000. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.8700 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KKRT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KKR & Co. Inc. pagano dividendi?

KKR & Co. Inc. è attualmente valutato a 25.9000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KKRT.

Come acquistare azioni KKRT?

Puoi acquistare azioni KKR & Co. Inc. al prezzo attuale di 25.9000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.9000 o 25.9030, mentre 95 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KKRT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KKRT?

Investire in KKR & Co. Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.9200 - 26.1700 e il prezzo attuale 25.9000. Molti confrontano 1.34% e 3.39% prima di effettuare ordini su 25.9000 o 25.9030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KKRT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo massimo di KKR & Co. Inc. nell'ultimo anno è stato 26.1700. All'interno di 24.9200 - 26.1700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.8700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR & Co. Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo più basso di KKR & Co. Inc. (KKRT) nel corso dell'anno è stato 24.9200. Confrontandolo con gli attuali 25.9000 e 24.9200 - 26.1700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KKRT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KKRT?

KKR & Co. Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.8700 e 3.39%.

Intervallo Giornaliero
25.7600 25.9700
Intervallo Annuale
24.9200 26.1700
Chiusura Precedente
25.8700
Apertura
25.9400
Bid
25.9000
Ask
25.9030
Minimo
25.7600
Massimo
25.9700
Volume
95
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
1.34%
Variazione Semestrale
3.39%
Variazione Annuale
3.39%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4