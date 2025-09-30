- Übersicht
KKRT: KKR & Co. Inc.
Der Wechselkurs von KKRT hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.7600 bis zu einem Hoch von 25.9700 gehandelt.
Verfolgen Sie die KKR & Co. Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KKRT heute?
Die Aktie von KKR & Co. Inc. (KKRT) notiert heute bei 25.9000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.8700 und das Handelsvolumen erreichte 95. Das Live-Chart von KKRT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KKRT Dividenden?
KKR & Co. Inc. wird derzeit mit 25.9000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KKRT zu verfolgen.
Wie kaufe ich KKRT-Aktien?
Sie können Aktien von KKR & Co. Inc. (KKRT) zum aktuellen Kurs von 25.9000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.9000 oder 25.9030 platziert, während 95 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KKRT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KKRT-Aktien?
Bei einer Investition in KKR & Co. Inc. müssen die jährliche Spanne 24.9200 - 26.1700 und der aktuelle Kurs 25.9000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 3.39%, bevor sie Orders zu 25.9000 oder 25.9030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KKRT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der höchste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRT) im vergangenen Jahr lag bei 26.1700. Innerhalb von 24.9200 - 26.1700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.8700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR & Co. Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der niedrigste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRT) im Laufe des Jahres betrug 24.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.9000 und der Spanne 24.9200 - 26.1700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KKRT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KKRT statt?
KKR & Co. Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.8700 und 3.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.8700
- Eröffnung
- 25.9400
- Bid
- 25.9000
- Ask
- 25.9030
- Tief
- 25.7600
- Hoch
- 25.9700
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.34%
- 6-Monatsänderung
- 3.39%
- Jahresänderung
- 3.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4