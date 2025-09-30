KurseKategorien
KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KKRT hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.7600 bis zu einem Hoch von 25.9700 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR & Co. Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KKRT heute?

Die Aktie von KKR & Co. Inc. (KKRT) notiert heute bei 25.9000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.8700 und das Handelsvolumen erreichte 95. Das Live-Chart von KKRT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KKRT Dividenden?

KKR & Co. Inc. wird derzeit mit 25.9000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KKRT zu verfolgen.

Wie kaufe ich KKRT-Aktien?

Sie können Aktien von KKR & Co. Inc. (KKRT) zum aktuellen Kurs von 25.9000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.9000 oder 25.9030 platziert, während 95 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KKRT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KKRT-Aktien?

Bei einer Investition in KKR & Co. Inc. müssen die jährliche Spanne 24.9200 - 26.1700 und der aktuelle Kurs 25.9000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 3.39%, bevor sie Orders zu 25.9000 oder 25.9030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KKRT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?

Der höchste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRT) im vergangenen Jahr lag bei 26.1700. Innerhalb von 24.9200 - 26.1700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.8700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR & Co. Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?

Der niedrigste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRT) im Laufe des Jahres betrug 24.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.9000 und der Spanne 24.9200 - 26.1700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KKRT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KKRT statt?

KKR & Co. Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.8700 und 3.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.7600 25.9700
Jahresspanne
24.9200 26.1700
Vorheriger Schlusskurs
25.8700
Eröffnung
25.9400
Bid
25.9000
Ask
25.9030
Tief
25.7600
Hoch
25.9700
Volumen
95
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
1.34%
6-Monatsänderung
3.39%
Jahresänderung
3.39%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4