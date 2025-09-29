报价部分
KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KKRT汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.7600和高点25.9700进行交易。

关注KKR & Co. Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KKRT股票今天的价格是多少？

KKR & Co. Inc.股票今天的定价为25.9000。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.8700，交易量达到95。KKRT的实时价格图表显示了这些更新。

KKR & Co. Inc.股票是否支付股息？

KKR & Co. Inc.目前的价值为25.9000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.39%和USD。实时查看图表以跟踪KKRT走势。

如何购买KKRT股票？

您可以以25.9000的当前价格购买KKR & Co. Inc.股票。订单通常设置在25.9000或25.9030附近，而95和-0.15%显示市场活动。立即关注KKRT的实时图表更新。

如何投资KKRT股票？

投资KKR & Co. Inc.需要考虑年度范围24.9200 - 26.1700和当前价格25.9000。许多人在以25.9000或25.9030下订单之前，会比较1.34%和。实时查看KKRT价格图表，了解每日变化。

KKR & Co. Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KKR & Co. Inc.的最高价格是26.1700。在24.9200 - 26.1700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR & Co. Inc.的绩效。

KKR & Co. Inc.股票的最低价格是多少？

KKR & Co. Inc.（KKRT）的最低价格为24.9200。将其与当前的25.9000和24.9200 - 26.1700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KKRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KKRT股票是什么时候拆分的？

KKR & Co. Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.8700和3.39%中可见。

日范围
25.7600 25.9700
年范围
24.9200 26.1700
前一天收盘价
25.8700
开盘价
25.9400
卖价
25.9000
买价
25.9030
最低价
25.7600
最高价
25.9700
交易量
95
日变化
0.12%
月变化
1.34%
6个月变化
3.39%
年变化
3.39%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值