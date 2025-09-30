- Aperçu
KKRT: KKR & Co. Inc.
Le taux de change de KKRT a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.7600 et à un maximum de 25.9700.
Suivez la dynamique KKR & Co. Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KKRT aujourd'hui ?
L'action KKR & Co. Inc. est cotée à 25.9000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 25.8700 et son volume d'échange a atteint 95. Le graphique en temps réel du cours de KKRT présente ces mises à jour.
L'action KKR & Co. Inc. verse-t-elle des dividendes ?
KKR & Co. Inc. est actuellement valorisé à 25.9000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KKRT.
Comment acheter des actions KKRT ?
Vous pouvez acheter des actions KKR & Co. Inc. au cours actuel de 25.9000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.9000 ou de 25.9030, le 95 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KKRT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KKRT ?
Investir dans KKR & Co. Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.9200 - 26.1700 et le prix actuel 25.9000. Beaucoup comparent 1.34% et 3.39% avant de passer des ordres à 25.9000 ou 25.9030. Consultez le graphique du cours de KKRT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus élevé de KKR & Co. Inc. l'année dernière était 26.1700. Au cours de 24.9200 - 26.1700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.8700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KKR & Co. Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus bas de KKR & Co. Inc. (KKRT) sur l'année a été 24.9200. Sa comparaison avec 25.9000 et 24.9200 - 26.1700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KKRT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KKRT a-t-elle été divisée ?
KKR & Co. Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.8700 et 3.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.8700
- Ouverture
- 25.9400
- Bid
- 25.9000
- Ask
- 25.9030
- Plus Bas
- 25.7600
- Plus Haut
- 25.9700
- Volume
- 95
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 1.34%
- Changement à 6 Mois
- 3.39%
- Changement Annuel
- 3.39%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4