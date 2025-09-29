クォートセクション
通貨 / KKRT
株に戻る

KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KKRTの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.7600の安値と25.9700の高値で取引されました。

KKR & Co. Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

KKRT株の現在の価格は？

KKR & Co. Inc.の株価は本日25.9000です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.8700、取引量は95に達しました。KKRTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KKR & Co. Inc.の株は配当を出しますか？

KKR & Co. Inc.の現在の価格は25.9000です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.39%やUSDにも注目します。KKRTの動きはライブチャートで確認できます。

KKRT株を買う方法は？

KKR & Co. Inc.の株は現在25.9000で購入可能です。注文は通常25.9000または25.9030付近で行われ、95や-0.15%が市場の動きを示します。KKRTの最新情報はライブチャートで確認できます。

KKRT株に投資する方法は？

KKR & Co. Inc.への投資では、年間の値幅24.9200 - 26.1700と現在の25.9000を考慮します。注文は多くの場合25.9000や25.9030で行われる前に、1.34%や3.39%と比較されます。KKRTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KKR & Co. Inc.の株の最高値は？

KKR & Co. Inc.の過去1年の最高値は26.1700でした。24.9200 - 26.1700内で株価は大きく変動し、25.8700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR & Co. Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KKR & Co. Inc.の株の最低値は？

KKR & Co. Inc.(KKRT)の年間最安値は24.9200でした。現在の25.9000や24.9200 - 26.1700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KKRTの動きはライブチャートで確認できます。

KKRTの株式分割はいつ行われましたか？

KKR & Co. Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.8700、3.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.7600 25.9700
1年のレンジ
24.9200 26.1700
以前の終値
25.8700
始値
25.9400
買値
25.9000
買値
25.9030
安値
25.7600
高値
25.9700
出来高
95
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
1.34%
6ヶ月の変化
3.39%
1年の変化
3.39%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待