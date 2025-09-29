- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KKRT: KKR & Co. Inc.
KKRTの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.7600の安値と25.9700の高値で取引されました。
KKR & Co. Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
KKRT株の現在の価格は？
KKR & Co. Inc.の株価は本日25.9000です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.8700、取引量は95に達しました。KKRTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KKR & Co. Inc.の株は配当を出しますか？
KKR & Co. Inc.の現在の価格は25.9000です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.39%やUSDにも注目します。KKRTの動きはライブチャートで確認できます。
KKRT株を買う方法は？
KKR & Co. Inc.の株は現在25.9000で購入可能です。注文は通常25.9000または25.9030付近で行われ、95や-0.15%が市場の動きを示します。KKRTの最新情報はライブチャートで確認できます。
KKRT株に投資する方法は？
KKR & Co. Inc.への投資では、年間の値幅24.9200 - 26.1700と現在の25.9000を考慮します。注文は多くの場合25.9000や25.9030で行われる前に、1.34%や3.39%と比較されます。KKRTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最高値は？
KKR & Co. Inc.の過去1年の最高値は26.1700でした。24.9200 - 26.1700内で株価は大きく変動し、25.8700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR & Co. Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最低値は？
KKR & Co. Inc.(KKRT)の年間最安値は24.9200でした。現在の25.9000や24.9200 - 26.1700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KKRTの動きはライブチャートで確認できます。
KKRTの株式分割はいつ行われましたか？
KKR & Co. Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.8700、3.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.8700
- 始値
- 25.9400
- 買値
- 25.9000
- 買値
- 25.9030
- 安値
- 25.7600
- 高値
- 25.9700
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.34%
- 6ヶ月の変化
- 3.39%
- 1年の変化
- 3.39%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前