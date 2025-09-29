CotizacionesSecciones
KKRT: KKR & Co. Inc.

25.9000 USD 0.0300 (0.12%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KKRT de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.7600, mientras que el máximo ha alcanzado 25.9700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR & Co. Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KKRT hoy?

KKR & Co. Inc. (KKRT) se evalúa hoy en 25.9000. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 25.8700 y el volumen comercial ha alcanzado 95. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KKRT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de KKR & Co. Inc.?

KKR & Co. Inc. se evalúa actualmente en 25.9000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.39% y USD. Monitoree los movimientos de KKRT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KKRT?

Puede comprar acciones de KKR & Co. Inc. (KKRT) al precio actual de 25.9000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.9000 o 25.9030, mientras que 95 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KKRT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KKRT?

Invertir en KKR & Co. Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.9200 - 26.1700 y el precio actual 25.9000. Muchos comparan 1.34% y 3.39% antes de colocar órdenes en 25.9000 o 25.9030. Estudie los cambios diarios de precios de KKRT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR & Co. Inc.?

El precio más alto de KKR & Co. Inc. (KKRT) en el último año ha sido 26.1700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.9200 - 26.1700, una comparación con 25.8700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR & Co. Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR & Co. Inc.?

El precio más bajo de KKR & Co. Inc. (KKRT) para el año ha sido 24.9200. La comparación con los actuales 25.9000 y 24.9200 - 26.1700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KKRT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KKRT?

En el pasado, KKR & Co. Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.8700 y 3.39% después de las acciones corporativas.

Rango diario
25.7600 25.9700
Rango anual
24.9200 26.1700
Cierres anteriores
25.8700
Open
25.9400
Bid
25.9000
Ask
25.9030
Low
25.7600
High
25.9700
Volumen
95
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
1.34%
Cambio a 6 meses
3.39%
Cambio anual
3.39%
