- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KKRT: KKR & Co. Inc.
El tipo de cambio de KKRT de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.7600, mientras que el máximo ha alcanzado 25.9700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR & Co. Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KKRT hoy?
KKR & Co. Inc. (KKRT) se evalúa hoy en 25.9000. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 25.8700 y el volumen comercial ha alcanzado 95. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KKRT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de KKR & Co. Inc.?
KKR & Co. Inc. se evalúa actualmente en 25.9000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.39% y USD. Monitoree los movimientos de KKRT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KKRT?
Puede comprar acciones de KKR & Co. Inc. (KKRT) al precio actual de 25.9000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.9000 o 25.9030, mientras que 95 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KKRT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KKRT?
Invertir en KKR & Co. Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.9200 - 26.1700 y el precio actual 25.9000. Muchos comparan 1.34% y 3.39% antes de colocar órdenes en 25.9000 o 25.9030. Estudie los cambios diarios de precios de KKRT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más alto de KKR & Co. Inc. (KKRT) en el último año ha sido 26.1700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.9200 - 26.1700, una comparación con 25.8700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR & Co. Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más bajo de KKR & Co. Inc. (KKRT) para el año ha sido 24.9200. La comparación con los actuales 25.9000 y 24.9200 - 26.1700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KKRT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KKRT?
En el pasado, KKR & Co. Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.8700 y 3.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.8700
- Open
- 25.9400
- Bid
- 25.9000
- Ask
- 25.9030
- Low
- 25.7600
- High
- 25.9700
- Volumen
- 95
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 1.34%
- Cambio a 6 meses
- 3.39%
- Cambio anual
- 3.39%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.