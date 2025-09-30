- Visão do mercado
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
A taxa do KKRS para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.4500 e o mais alto foi 18.5343.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KKRS hoje?
Hoje KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) está avaliado em 18.4700. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 18.5497, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKRS em tempo real.
As ações de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 pagam dividendos?
Atualmente KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 está avaliado em 18.4700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.43% e USD. Monitore os movimentos de KKRS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KKRS?
Você pode comprar ações de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) pelo preço atual 18.4700. Ordens geralmente são executadas perto de 18.4700 ou 18.4730, enquanto 25 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKRS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KKRS?
Investir em KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 envolve considerar a faixa anual 16.4100 - 20.9000 e o preço atual 18.4700. Muitos comparam 0.65% e 3.18% antes de enviar ordens em 18.4700 ou 18.4730. Estude as mudanças diárias de preço de KKRS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?
O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKRS) no último ano foi 20.9000. As ações oscilaram bastante dentro de 16.4100 - 20.9000, e a comparação com 18.5497 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?
O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKRS) no ano foi 16.4100. A comparação com o preço atual 18.4700 e 16.4100 - 20.9000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKRS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKRS?
No passado KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.5497 e -10.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.5497
- Open
- 18.5343
- Bid
- 18.4700
- Ask
- 18.4730
- Low
- 18.4500
- High
- 18.5343
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 0.65%
- Mudança de 6 meses
- 3.18%
- Mudança anual
- -10.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4