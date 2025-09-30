CotaçõesSeções
Moedas / KKRS
Voltar para Ações

KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4700 USD 0.0797 (0.43%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KKRS para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.4500 e o mais alto foi 18.5343.

Veja a dinâmica do par de moedas KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KKRS hoje?

Hoje KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) está avaliado em 18.4700. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 18.5497, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKRS em tempo real.

As ações de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 pagam dividendos?

Atualmente KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 está avaliado em 18.4700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.43% e USD. Monitore os movimentos de KKRS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KKRS?

Você pode comprar ações de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) pelo preço atual 18.4700. Ordens geralmente são executadas perto de 18.4700 ou 18.4730, enquanto 25 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKRS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KKRS?

Investir em KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 envolve considerar a faixa anual 16.4100 - 20.9000 e o preço atual 18.4700. Muitos comparam 0.65% e 3.18% antes de enviar ordens em 18.4700 ou 18.4730. Estude as mudanças diárias de preço de KKRS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?

O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKRS) no último ano foi 20.9000. As ações oscilaram bastante dentro de 16.4100 - 20.9000, e a comparação com 18.5497 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?

O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKRS) no ano foi 16.4100. A comparação com o preço atual 18.4700 e 16.4100 - 20.9000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKRS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKRS?

No passado KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.5497 e -10.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.4500 18.5343
Faixa anual
16.4100 20.9000
Fechamento anterior
18.5497
Open
18.5343
Bid
18.4700
Ask
18.4730
Low
18.4500
High
18.5343
Volume
25
Mudança diária
-0.43%
Mudança mensal
0.65%
Mudança de 6 meses
3.18%
Mudança anual
-10.43%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4