KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
KKRSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.4500の安値と18.5343の高値で取引されました。
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KKRS株の現在の価格は？
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株価は本日18.4700です。-0.43%内で取引され、前日の終値は18.5497、取引量は25に達しました。KKRSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株は配当を出しますか？
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の現在の価格は18.4700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.43%やUSDにも注目します。KKRSの動きはライブチャートで確認できます。
KKRS株を買う方法は？
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株は現在18.4700で購入可能です。注文は通常18.4700または18.4730付近で行われ、25や-0.35%が市場の動きを示します。KKRSの最新情報はライブチャートで確認できます。
KKRS株に投資する方法は？
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061への投資では、年間の値幅16.4100 - 20.9000と現在の18.4700を考慮します。注文は多くの場合18.4700や18.4730で行われる前に、0.65%や3.18%と比較されます。KKRSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最高値は？
KKR & Co. Inc.の過去1年の最高値は20.9000でした。16.4100 - 20.9000内で株価は大きく変動し、18.5497と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最低値は？
KKR & Co. Inc.(KKRS)の年間最安値は16.4100でした。現在の18.4700や16.4100 - 20.9000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KKRSの動きはライブチャートで確認できます。
KKRSの株式分割はいつ行われましたか？
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.5497、-10.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.5497
- 始値
- 18.5343
- 買値
- 18.4700
- 買値
- 18.4730
- 安値
- 18.4500
- 高値
- 18.5343
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- 0.65%
- 6ヶ月の変化
- 3.18%
- 1年の変化
- -10.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前