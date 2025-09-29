クォートセクション
通貨 / KKRS
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4700 USD 0.0797 (0.43%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KKRSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.4500の安値と18.5343の高値で取引されました。

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KKRS株の現在の価格は？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株価は本日18.4700です。-0.43%内で取引され、前日の終値は18.5497、取引量は25に達しました。KKRSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株は配当を出しますか？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の現在の価格は18.4700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.43%やUSDにも注目します。KKRSの動きはライブチャートで確認できます。

KKRS株を買う方法は？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061の株は現在18.4700で購入可能です。注文は通常18.4700または18.4730付近で行われ、25や-0.35%が市場の動きを示します。KKRSの最新情報はライブチャートで確認できます。

KKRS株に投資する方法は？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061への投資では、年間の値幅16.4100 - 20.9000と現在の18.4700を考慮します。注文は多くの場合18.4700や18.4730で行われる前に、0.65%や3.18%と比較されます。KKRSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KKR & Co. Inc.の株の最高値は？

KKR & Co. Inc.の過去1年の最高値は20.9000でした。16.4100 - 20.9000内で株価は大きく変動し、18.5497と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KKR & Co. Inc.の株の最低値は？

KKR & Co. Inc.(KKRS)の年間最安値は16.4100でした。現在の18.4700や16.4100 - 20.9000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KKRSの動きはライブチャートで確認できます。

KKRSの株式分割はいつ行われましたか？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.5497、-10.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.4500 18.5343
1年のレンジ
16.4100 20.9000
以前の終値
18.5497
始値
18.5343
買値
18.4700
買値
18.4730
安値
18.4500
高値
18.5343
出来高
25
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
0.65%
6ヶ月の変化
3.18%
1年の変化
-10.43%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待