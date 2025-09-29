- Panorámica
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
El tipo de cambio de KKRS de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.4500, mientras que el máximo ha alcanzado 18.5343.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KKRS hoy?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) se evalúa hoy en 18.4700. El instrumento se negocia dentro de -0.43%; el cierre de ayer ha sido 18.5497 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KKRS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 se evalúa actualmente en 18.4700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.43% y USD. Monitoree los movimientos de KKRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KKRS?
Puede comprar acciones de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) al precio actual de 18.4700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.4700 o 18.4730, mientras que 25 y -0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KKRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KKRS?
Invertir en KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 implica tener en cuenta el rango anual 16.4100 - 20.9000 y el precio actual 18.4700. Muchos comparan 0.65% y 3.18% antes de colocar órdenes en 18.4700 o 18.4730. Estudie los cambios diarios de precios de KKRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más alto de KKR & Co. Inc. (KKRS) en el último año ha sido 20.9000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.4100 - 20.9000, una comparación con 18.5497 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más bajo de KKR & Co. Inc. (KKRS) para el año ha sido 16.4100. La comparación con los actuales 18.4700 y 16.4100 - 20.9000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KKRS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KKRS?
En el pasado, KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.5497 y -10.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.5497
- Open
- 18.5343
- Bid
- 18.4700
- Ask
- 18.4730
- Low
- 18.4500
- High
- 18.5343
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- 3.18%
- Cambio anual
- -10.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.