KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4650 USD 0.0847 (0.46%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KKRS за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.4500, а максимальная — 18.5343.

Следите за динамикой KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KKRS сегодня?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) сегодня оценивается на уровне 18.4650. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 18.5497, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 в настоящее время оценивается в 18.4650. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.45% и USD. Отслеживайте движения KKRS на графике в реальном времени.

Как купить акции KKRS?

Вы можете купить акции KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) по текущей цене 18.4650. Ордера обычно размещаются около 18.4650 или 18.4680, тогда как 24 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KKRS?

Инвестирование в KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 предполагает учет годового диапазона 16.4100 - 20.9000 и текущей цены 18.4650. Многие сравнивают 0.63% и 3.16% перед размещением ордеров на 18.4650 или 18.4680. Изучайте ежедневные изменения цены KKRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKRS) за последний год составила 20.9000. Акции заметно колебались в пределах 16.4100 - 20.9000, сравнение с 18.5497 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKRS) за год составила 16.4100. Сравнение с текущими 18.4650 и 16.4100 - 20.9000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KKRS?

В прошлом KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.5497 и -10.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.4500 18.5343
Годовой диапазон
16.4100 20.9000
Предыдущее закрытие
18.5497
Open
18.5343
Bid
18.4650
Ask
18.4680
Low
18.4500
High
18.5343
Объем
24
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
3.16%
Годовое изменение
-10.45%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.