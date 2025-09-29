- Обзор рынка
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
Курс KKRS за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.4500, а максимальная — 18.5343.
Следите за динамикой KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KKRS сегодня?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) сегодня оценивается на уровне 18.4650. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 18.5497, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 в настоящее время оценивается в 18.4650. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.45% и USD. Отслеживайте движения KKRS на графике в реальном времени.
Как купить акции KKRS?
Вы можете купить акции KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) по текущей цене 18.4650. Ордера обычно размещаются около 18.4650 или 18.4680, тогда как 24 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KKRS?
Инвестирование в KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 предполагает учет годового диапазона 16.4100 - 20.9000 и текущей цены 18.4650. Многие сравнивают 0.63% и 3.16% перед размещением ордеров на 18.4650 или 18.4680. Изучайте ежедневные изменения цены KKRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKRS) за последний год составила 20.9000. Акции заметно колебались в пределах 16.4100 - 20.9000, сравнение с 18.5497 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKRS) за год составила 16.4100. Сравнение с текущими 18.4650 и 16.4100 - 20.9000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KKRS?
В прошлом KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.5497 и -10.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.5497
- Open
- 18.5343
- Bid
- 18.4650
- Ask
- 18.4680
- Low
- 18.4500
- High
- 18.5343
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 3.16%
- Годовое изменение
- -10.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%