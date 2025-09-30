- Panoramica
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
Il tasso di cambio KKRS ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.4500 e ad un massimo di 18.5343.
Segui le dinamiche di KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KKRS oggi?
Oggi le azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 sono prezzate a 18.4700. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 18.5497 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KKRS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 pagano dividendi?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 è attualmente valutato a 18.4700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KKRS.
Come acquistare azioni KKRS?
Puoi acquistare azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 al prezzo attuale di 18.4700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.4700 o 18.4730, mentre 25 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KKRS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KKRS?
Investire in KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 implica considerare l'intervallo annuale 16.4100 - 20.9000 e il prezzo attuale 18.4700. Molti confrontano 0.65% e 3.18% prima di effettuare ordini su 18.4700 o 18.4730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KKRS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR & Co. Inc.?
Il prezzo massimo di KKR & Co. Inc. nell'ultimo anno è stato 20.9000. All'interno di 16.4100 - 20.9000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.5497 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR & Co. Inc.?
Il prezzo più basso di KKR & Co. Inc. (KKRS) nel corso dell'anno è stato 16.4100. Confrontandolo con gli attuali 18.4700 e 16.4100 - 20.9000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KKRS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KKRS?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.5497 e -10.43%.
- Chiusura Precedente
- 18.5497
- Apertura
- 18.5343
- Bid
- 18.4700
- Ask
- 18.4730
- Minimo
- 18.4500
- Massimo
- 18.5343
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.43%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 3.18%
- Variazione Annuale
- -10.43%
