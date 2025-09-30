QuotazioniSezioni
Valute / KKRS
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4700 USD 0.0797 (0.43%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KKRS ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.4500 e ad un massimo di 18.5343.

Segui le dinamiche di KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KKRS oggi?

Oggi le azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 sono prezzate a 18.4700. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 18.5497 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KKRS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 pagano dividendi?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 è attualmente valutato a 18.4700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KKRS.

Come acquistare azioni KKRS?

Puoi acquistare azioni KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 al prezzo attuale di 18.4700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.4700 o 18.4730, mentre 25 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KKRS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KKRS?

Investire in KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 implica considerare l'intervallo annuale 16.4100 - 20.9000 e il prezzo attuale 18.4700. Molti confrontano 0.65% e 3.18% prima di effettuare ordini su 18.4700 o 18.4730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KKRS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo massimo di KKR & Co. Inc. nell'ultimo anno è stato 20.9000. All'interno di 16.4100 - 20.9000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.5497 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo più basso di KKR & Co. Inc. (KKRS) nel corso dell'anno è stato 16.4100. Confrontandolo con gli attuali 18.4700 e 16.4100 - 20.9000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KKRS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KKRS?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.5497 e -10.43%.

Intervallo Giornaliero
18.4500 18.5343
Intervallo Annuale
16.4100 20.9000
Chiusura Precedente
18.5497
Apertura
18.5343
Bid
18.4700
Ask
18.4730
Minimo
18.4500
Massimo
18.5343
Volume
25
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
0.65%
Variazione Semestrale
3.18%
Variazione Annuale
-10.43%
