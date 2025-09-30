- Übersicht
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
Der Wechselkurs von KKRS hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.4500 bis zu einem Hoch von 18.5343 gehandelt.
Verfolgen Sie die KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KKRS heute?
Die Aktie von KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) notiert heute bei 18.4700. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.5497 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von KKRS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KKRS Dividenden?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 wird derzeit mit 18.4700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KKRS zu verfolgen.
Wie kaufe ich KKRS-Aktien?
Sie können Aktien von KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 (KKRS) zum aktuellen Kurs von 18.4700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.4700 oder 18.4730 platziert, während 25 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KKRS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KKRS-Aktien?
Bei einer Investition in KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 müssen die jährliche Spanne 16.4100 - 20.9000 und der aktuelle Kurs 18.4700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.65% und 3.18%, bevor sie Orders zu 18.4700 oder 18.4730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KKRS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der höchste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRS) im vergangenen Jahr lag bei 20.9000. Innerhalb von 16.4100 - 20.9000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.5497 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der niedrigste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKRS) im Laufe des Jahres betrug 16.4100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.4700 und der Spanne 16.4100 - 20.9000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KKRS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KKRS statt?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.5497 und -10.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.5497
- Eröffnung
- 18.5343
- Bid
- 18.4700
- Ask
- 18.4730
- Tief
- 18.4500
- Hoch
- 18.5343
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- 3.18%
- Jahresänderung
- -10.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4