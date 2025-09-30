Der Wechselkurs von KKRS hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.4500 bis zu einem Hoch von 18.5343 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.