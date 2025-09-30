- Aperçu
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061
Le taux de change de KKRS a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.4500 et à un maximum de 18.5343.
Suivez la dynamique KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KKRS aujourd'hui ?
L'action KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 est cotée à 18.4700 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.43%, a clôturé hier à 18.5497 et son volume d'échange a atteint 25. Le graphique en temps réel du cours de KKRS présente ces mises à jour.
L'action KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 verse-t-elle des dividendes ?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 est actuellement valorisé à 18.4700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KKRS.
Comment acheter des actions KKRS ?
Vous pouvez acheter des actions KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 au cours actuel de 18.4700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.4700 ou de 18.4730, le 25 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KKRS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KKRS ?
Investir dans KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.4100 - 20.9000 et le prix actuel 18.4700. Beaucoup comparent 0.65% et 3.18% avant de passer des ordres à 18.4700 ou 18.4730. Consultez le graphique du cours de KKRS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus élevé de KKR & Co. Inc. l'année dernière était 20.9000. Au cours de 16.4100 - 20.9000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.5497 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus bas de KKR & Co. Inc. (KKRS) sur l'année a été 16.4100. Sa comparaison avec 18.4700 et 16.4100 - 20.9000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KKRS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KKRS a-t-elle été divisée ?
KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.5497 et -10.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.5497
- Ouverture
- 18.5343
- Bid
- 18.4700
- Ask
- 18.4730
- Plus Bas
- 18.4500
- Plus Haut
- 18.5343
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- -0.43%
- Changement Mensuel
- 0.65%
- Changement à 6 Mois
- 3.18%
- Changement Annuel
- -10.43%
