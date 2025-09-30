CotationsSections
KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4700 USD 0.0797 (0.43%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KKRS a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.4500 et à un maximum de 18.5343.

Suivez la dynamique KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KKRS aujourd'hui ?

L'action KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 est cotée à 18.4700 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.43%, a clôturé hier à 18.5497 et son volume d'échange a atteint 25. Le graphique en temps réel du cours de KKRS présente ces mises à jour.

L'action KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 verse-t-elle des dividendes ?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 est actuellement valorisé à 18.4700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KKRS.

Comment acheter des actions KKRS ?

Vous pouvez acheter des actions KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 au cours actuel de 18.4700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.4700 ou de 18.4730, le 25 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KKRS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KKRS ?

Investir dans KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.4100 - 20.9000 et le prix actuel 18.4700. Beaucoup comparent 0.65% et 3.18% avant de passer des ordres à 18.4700 ou 18.4730. Consultez le graphique du cours de KKRS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action KKR & Co. Inc. ?

Le cours le plus élevé de KKR & Co. Inc. l'année dernière était 20.9000. Au cours de 16.4100 - 20.9000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.5497 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action KKR & Co. Inc. ?

Le cours le plus bas de KKR & Co. Inc. (KKRS) sur l'année a été 16.4100. Sa comparaison avec 18.4700 et 16.4100 - 20.9000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KKRS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KKRS a-t-elle été divisée ?

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.5497 et -10.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
18.4500 18.5343
Range Annuel
16.4100 20.9000
Clôture Précédente
18.5497
Ouverture
18.5343
Bid
18.4700
Ask
18.4730
Plus Bas
18.4500
Plus Haut
18.5343
Volume
25
Changement quotidien
-0.43%
Changement Mensuel
0.65%
Changement à 6 Mois
3.18%
Changement Annuel
-10.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4