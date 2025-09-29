报价部分
货币 / KKRS
回到股票

KKRS: KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061

18.4700 USD 0.0797 (0.43%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KKRS汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点18.4500和高点18.5343进行交易。

关注KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KKRS股票今天的价格是多少？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061股票今天的定价为18.4700。它在-0.43%范围内交易，昨天的收盘价为18.5497，交易量达到25。KKRS的实时价格图表显示了这些更新。

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061股票是否支付股息？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061目前的价值为18.4700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.43%和USD。实时查看图表以跟踪KKRS走势。

如何购买KKRS股票？

您可以以18.4700的当前价格购买KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061股票。订单通常设置在18.4700或18.4730附近，而25和-0.35%显示市场活动。立即关注KKRS的实时图表更新。

如何投资KKRS股票？

投资KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061需要考虑年度范围16.4100 - 20.9000和当前价格18.4700。许多人在以18.4700或18.4730下订单之前，会比较0.65%和。实时查看KKRS价格图表，了解每日变化。

KKR & Co. Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KKR & Co. Inc.的最高价格是20.9000。在16.4100 - 20.9000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061的绩效。

KKR & Co. Inc.股票的最低价格是多少？

KKR & Co. Inc.（KKRS）的最低价格为16.4100。将其与当前的18.4700和16.4100 - 20.9000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KKRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KKRS股票是什么时候拆分的？

KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.5497和-10.43%中可见。

日范围
18.4500 18.5343
年范围
16.4100 20.9000
前一天收盘价
18.5497
开盘价
18.5343
卖价
18.4700
买价
18.4730
最低价
18.4500
最高价
18.5343
交易量
25
日变化
-0.43%
月变化
0.65%
6个月变化
3.18%
年变化
-10.43%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值