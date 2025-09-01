CotaçõesSeções
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

15.94 USD 0.04 (0.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBWY para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.93 e o mais alto foi 16.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBWY hoje?

Hoje Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) está avaliado em 15.94. O instrumento é negociado dentro de 15.93 - 16.15, o fechamento de ontem foi 15.98, e o volume de negociação atingiu 201. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBWY em tempo real.

As ações de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF está avaliado em 15.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -20.78% e USD. Monitore os movimentos de KBWY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBWY?

Você pode comprar ações de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) pelo preço atual 15.94. Ordens geralmente são executadas perto de 15.94 ou 16.24, enquanto 201 e -0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBWY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBWY?

Investir em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF envolve considerar a faixa anual 13.86 - 20.50 e o preço atual 15.94. Muitos comparam -0.19% e 2.91% antes de enviar ordens em 15.94 ou 16.24. Estude as mudanças diárias de preço de KBWY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?

O maior preço de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) no último ano foi 20.50. As ações oscilaram bastante dentro de 13.86 - 20.50, e a comparação com 15.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?

O menor preço de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) no ano foi 13.86. A comparação com o preço atual 15.94 e 13.86 - 20.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBWY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBWY?

No passado Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.98 e -20.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.93 16.15
Faixa anual
13.86 20.50
Fechamento anterior
15.98
Open
16.00
Bid
15.94
Ask
16.24
Low
15.93
High
16.15
Volume
201
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
-0.19%
Mudança de 6 meses
2.91%
Mudança anual
-20.78%
04 outubro, sábado