KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
今日KBWY汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点15.93和高点16.15进行交易。
关注Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWY新闻
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
常见问题解答
KBWY股票今天的价格是多少？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票今天的定价为15.94。它在15.93 - 16.15范围内交易，昨天的收盘价为15.98，交易量达到201。KBWY的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票是否支付股息？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF目前的价值为15.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.78%和USD。实时查看图表以跟踪KBWY走势。
如何购买KBWY股票？
您可以以15.94的当前价格购买Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票。订单通常设置在15.94或16.24附近，而201和-0.38%显示市场活动。立即关注KBWY的实时图表更新。
如何投资KBWY股票？
投资Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF需要考虑年度范围13.86 - 20.50和当前价格15.94。许多人在以15.94或16.24下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看KBWY价格图表，了解每日变化。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF的最高价格是20.50。在13.86 - 20.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF的绩效。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票的最低价格是多少？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF（KBWY）的最低价格为13.86。将其与当前的15.94和13.86 - 20.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBWY股票是什么时候拆分的？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.98和-20.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.98
- 开盘价
- 16.00
- 卖价
- 15.94
- 买价
- 16.24
- 最低价
- 15.93
- 最高价
- 16.15
- 交易量
- 201
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- 2.91%
- 年变化
- -20.78%