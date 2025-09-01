报价部分
货币 / KBWY
回到股票

KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

15.94 USD 0.04 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KBWY汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点15.93和高点16.15进行交易。

关注Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWY新闻

常见问题解答

KBWY股票今天的价格是多少？

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票今天的定价为15.94。它在15.93 - 16.15范围内交易，昨天的收盘价为15.98，交易量达到201。KBWY的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票是否支付股息？

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF目前的价值为15.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.78%和USD。实时查看图表以跟踪KBWY走势。

如何购买KBWY股票？

您可以以15.94的当前价格购买Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票。订单通常设置在15.94或16.24附近，而201和-0.38%显示市场活动。立即关注KBWY的实时图表更新。

如何投资KBWY股票？

投资Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF需要考虑年度范围13.86 - 20.50和当前价格15.94。许多人在以15.94或16.24下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看KBWY价格图表，了解每日变化。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF的最高价格是20.50。在13.86 - 20.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF的绩效。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF股票的最低价格是多少？

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF（KBWY）的最低价格为13.86。将其与当前的15.94和13.86 - 20.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBWY股票是什么时候拆分的？

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.98和-20.78%中可见。

日范围
15.93 16.15
年范围
13.86 20.50
前一天收盘价
15.98
开盘价
16.00
卖价
15.94
买价
16.24
最低价
15.93
最高价
16.15
交易量
201
日变化
-0.25%
月变化
-0.19%
6个月变化
2.91%
年变化
-20.78%
04 十月, 星期六