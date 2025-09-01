КотировкиРазделы
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

15.94 USD 0.04 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBWY за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.93, а максимальная — 16.15.

Следите за динамикой Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBWY сегодня?

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) сегодня оценивается на уровне 15.94. Инструмент торгуется в пределах 15.93 - 16.15, вчерашнее закрытие составило 15.98, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF в настоящее время оценивается в 15.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.78% и USD. Отслеживайте движения KBWY на графике в реальном времени.

Как купить акции KBWY?

Вы можете купить акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) по текущей цене 15.94. Ордера обычно размещаются около 15.94 или 16.24, тогда как 201 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBWY?

Инвестирование в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF предполагает учет годового диапазона 13.86 - 20.50 и текущей цены 15.94. Многие сравнивают -0.19% и 2.91% перед размещением ордеров на 15.94 или 16.24. Изучайте ежедневные изменения цены KBWY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) за последний год составила 20.50. Акции заметно колебались в пределах 13.86 - 20.50, сравнение с 15.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?

Самая низкая цена Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) за год составила 13.86. Сравнение с текущими 15.94 и 13.86 - 20.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBWY?

В прошлом Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.98 и -20.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.93 16.15
Годовой диапазон
13.86 20.50
Предыдущее закрытие
15.98
Open
16.00
Bid
15.94
Ask
16.24
Low
15.93
High
16.15
Объем
201
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
2.91%
Годовое изменение
-20.78%
