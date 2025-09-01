- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Курс KBWY за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.93, а максимальная — 16.15.
Следите за динамикой Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KBWY
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBWY сегодня?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) сегодня оценивается на уровне 15.94. Инструмент торгуется в пределах 15.93 - 16.15, вчерашнее закрытие составило 15.98, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF в настоящее время оценивается в 15.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.78% и USD. Отслеживайте движения KBWY на графике в реальном времени.
Как купить акции KBWY?
Вы можете купить акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) по текущей цене 15.94. Ордера обычно размещаются около 15.94 или 16.24, тогда как 201 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBWY?
Инвестирование в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF предполагает учет годового диапазона 13.86 - 20.50 и текущей цены 15.94. Многие сравнивают -0.19% и 2.91% перед размещением ордеров на 15.94 или 16.24. Изучайте ежедневные изменения цены KBWY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Самая высокая цена Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) за последний год составила 20.50. Акции заметно колебались в пределах 13.86 - 20.50, сравнение с 15.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Самая низкая цена Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) за год составила 13.86. Сравнение с текущими 15.94 и 13.86 - 20.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBWY?
В прошлом Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.98 и -20.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.98
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Low
- 15.93
- High
- 16.15
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 2.91%
- Годовое изменение
- -20.78%