KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Der Wechselkurs von KBWY hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.93 bis zu einem Hoch von 16.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KBWY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KBWY heute?
Die Aktie von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) notiert heute bei 15.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von 15.93 - 16.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.98 und das Handelsvolumen erreichte 201. Das Live-Chart von KBWY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KBWY Dividenden?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF wird derzeit mit 15.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -20.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWY zu verfolgen.
Wie kaufe ich KBWY-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) zum aktuellen Kurs von 15.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.94 oder 16.24 platziert, während 201 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KBWY-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF müssen die jährliche Spanne 13.86 - 20.50 und der aktuelle Kurs 15.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.19% und 2.91%, bevor sie Orders zu 15.94 oder 16.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Der höchste Kurs von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) im vergangenen Jahr lag bei 20.50. Innerhalb von 13.86 - 20.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) im Laufe des Jahres betrug 13.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.94 und der Spanne 13.86 - 20.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KBWY statt?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.98 und -20.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.98
- Eröffnung
- 16.00
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Tief
- 15.93
- Hoch
- 16.15
- Volumen
- 201
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- 2.91%
- Jahresänderung
- -20.78%