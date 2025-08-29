- Panoramica
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Il tasso di cambio KBWY ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.93 e ad un massimo di 16.07.
Segui le dinamiche di Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KBWY oggi?
Oggi le azioni Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF sono prezzate a 16.05. Viene scambiato all'interno di 0.63%, la chiusura di ieri è stata 15.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 191. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF pagano dividendi?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF è attualmente valutato a 16.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -20.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWY.
Come acquistare azioni KBWY?
Puoi acquistare azioni Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF al prezzo attuale di 16.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.05 o 16.35, mentre 191 e 0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KBWY?
Investire in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.86 - 20.50 e il prezzo attuale 16.05. Molti confrontano 0.50% e 3.62% prima di effettuare ordini su 16.05 o 16.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Il prezzo massimo di Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF nell'ultimo anno è stato 20.50. All'interno di 13.86 - 20.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Il prezzo più basso di Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) nel corso dell'anno è stato 13.86. Confrontandolo con gli attuali 16.05 e 13.86 - 20.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWY?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.95 e -20.23%.
- Chiusura Precedente
- 15.95
- Apertura
- 15.97
- Bid
- 16.05
- Ask
- 16.35
- Minimo
- 15.93
- Massimo
- 16.07
- Volume
- 191
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 0.50%
- Variazione Semestrale
- 3.62%
- Variazione Annuale
- -20.23%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M