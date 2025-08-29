CotationsSections
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

16.05 USD 0.10 (0.63%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KBWY a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.93 et à un maximum de 16.07.

Suivez la dynamique Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KBWY aujourd'hui ?

L'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF est cotée à 16.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.63%, a clôturé hier à 15.95 et son volume d'échange a atteint 191. Le graphique en temps réel du cours de KBWY présente ces mises à jour.

L'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF est actuellement valorisé à 16.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -20.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWY.

Comment acheter des actions KBWY ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF au cours actuel de 16.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.05 ou de 16.35, le 191 et le 0.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KBWY ?

Investir dans Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.86 - 20.50 et le prix actuel 16.05. Beaucoup comparent 0.50% et 3.62% avant de passer des ordres à 16.05 ou 16.35. Consultez le graphique du cours de KBWY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF l'année dernière était 20.50. Au cours de 13.86 - 20.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) sur l'année a été 13.86. Sa comparaison avec 16.05 et 13.86 - 20.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KBWY a-t-elle été divisée ?

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.95 et -20.23% après les opérations sur titres.

Range quotidien
15.93 16.07
Range Annuel
13.86 20.50
Clôture Précédente
15.95
Ouverture
15.97
Bid
16.05
Ask
16.35
Plus Bas
15.93
Plus Haut
16.07
Volume
191
Changement quotidien
0.63%
Changement Mensuel
0.50%
Changement à 6 Mois
3.62%
Changement Annuel
-20.23%
