- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Le taux de change de KBWY a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.93 et à un maximum de 16.07.
Suivez la dynamique Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWY Nouvelles
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KBWY aujourd'hui ?
L'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF est cotée à 16.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.63%, a clôturé hier à 15.95 et son volume d'échange a atteint 191. Le graphique en temps réel du cours de KBWY présente ces mises à jour.
L'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF est actuellement valorisé à 16.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -20.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWY.
Comment acheter des actions KBWY ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF au cours actuel de 16.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.05 ou de 16.35, le 191 et le 0.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KBWY ?
Investir dans Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.86 - 20.50 et le prix actuel 16.05. Beaucoup comparent 0.50% et 3.62% avant de passer des ordres à 16.05 ou 16.35. Consultez le graphique du cours de KBWY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF l'année dernière était 20.50. Au cours de 13.86 - 20.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) sur l'année a été 13.86. Sa comparaison avec 16.05 et 13.86 - 20.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KBWY a-t-elle été divisée ?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.95 et -20.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.95
- Ouverture
- 15.97
- Bid
- 16.05
- Ask
- 16.35
- Plus Bas
- 15.93
- Plus Haut
- 16.07
- Volume
- 191
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 3.62%
- Changement Annuel
- -20.23%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M