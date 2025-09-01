- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
El tipo de cambio de KBWY de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.93, mientras que el máximo ha alcanzado 16.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWY News
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Echoes Of Earlier Easing
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KBWY hoy?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) se evalúa hoy en 15.94. El instrumento se negocia dentro de 15.93 - 16.15; el cierre de ayer ha sido 15.98 y el volumen comercial ha alcanzado 201. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBWY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF se evalúa actualmente en 15.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -20.78% y USD. Monitoree los movimientos de KBWY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KBWY?
Puede comprar acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) al precio actual de 15.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.94 o 16.24, mientras que 201 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBWY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KBWY?
Invertir en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.86 - 20.50 y el precio actual 15.94. Muchos comparan -0.19% y 2.91% antes de colocar órdenes en 15.94 o 16.24. Estudie los cambios diarios de precios de KBWY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
El precio más alto de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) en el último año ha sido 20.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.86 - 20.50, una comparación con 15.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF?
El precio más bajo de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) para el año ha sido 13.86. La comparación con los actuales 15.94 y 13.86 - 20.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBWY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBWY?
En el pasado, Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.98 y -20.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.98
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Low
- 15.93
- High
- 16.15
- Volumen
- 201
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- 2.91%
- Cambio anual
- -20.78%