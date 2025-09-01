Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの現在の価格は15.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は-20.78%やUSDにも注目します。KBWYの動きはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFへの投資では、年間の値幅13.86 - 20.50と現在の15.94を考慮します。注文は多くの場合15.94や16.24で行われる前に、-0.19%や2.91%と比較されます。KBWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの過去1年の最高値は20.50でした。13.86 - 20.50内で株価は大きく変動し、15.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株の最低値は？

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF(KBWY)の年間最安値は13.86でした。現在の15.94や13.86 - 20.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWYの動きはライブチャートで確認できます。