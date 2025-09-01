- 概要
KBWY: Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWYの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり15.93の安値と16.15の高値で取引されました。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KBWY News
よくあるご質問
KBWY株の現在の価格は？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株価は本日15.94です。15.93 - 16.15内で取引され、前日の終値は15.98、取引量は201に達しました。KBWYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株は配当を出しますか？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの現在の価格は15.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は-20.78%やUSDにも注目します。KBWYの動きはライブチャートで確認できます。
KBWY株を買う方法は？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株は現在15.94で購入可能です。注文は通常15.94または16.24付近で行われ、201や-0.38%が市場の動きを示します。KBWYの最新情報はライブチャートで確認できます。
KBWY株に投資する方法は？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFへの投資では、年間の値幅13.86 - 20.50と現在の15.94を考慮します。注文は多くの場合15.94や16.24で行われる前に、-0.19%や2.91%と比較されます。KBWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株の最高値は？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの過去1年の最高値は20.50でした。13.86 - 20.50内で株価は大きく変動し、15.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株の最低値は？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF(KBWY)の年間最安値は13.86でした。現在の15.94や13.86 - 20.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWYの動きはライブチャートで確認できます。
KBWYの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.98、-20.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.98
- 始値
- 16.00
- 買値
- 15.94
- 買値
- 16.24
- 安値
- 15.93
- 高値
- 16.15
- 出来高
- 201
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- 2.91%
- 1年の変化
- -20.78%