JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.22 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPM-PK para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.18 e o mais alto foi 20.28.

Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPM-PK hoje?

Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) está avaliado em 20.22. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 20.24, e o volume de negociação atingiu 73. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PK em tempo real.

As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 20.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.10% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPM-PK?

Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) pelo preço atual 20.22. Ordens geralmente são executadas perto de 20.22 ou 20.52, enquanto 73 e -0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPM-PK?

Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.50 - 20.79 e o preço atual 20.22. Muitos comparam 3.37% e 7.10% antes de enviar ordens em 20.22 ou 20.52. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) no último ano foi 20.79. As ações oscilaram bastante dentro de 18.50 - 20.79, e a comparação com 20.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) no ano foi 18.50. A comparação com o preço atual 20.22 e 18.50 - 20.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PK?

No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.24 e 7.10% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.18 20.28
Faixa anual
18.50 20.79
Fechamento anterior
20.24
Open
20.28
Bid
20.22
Ask
20.52
Low
20.18
High
20.28
Volume
73
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
3.37%
Mudança de 6 meses
7.10%
Mudança anual
7.10%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4