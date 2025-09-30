- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PK para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.18 e o mais alto foi 20.28.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PK hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) está avaliado em 20.22. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 20.24, e o volume de negociação atingiu 73. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PK em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 20.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.10% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PK?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) pelo preço atual 20.22. Ordens geralmente são executadas perto de 20.22 ou 20.52, enquanto 73 e -0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PK?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.50 - 20.79 e o preço atual 20.22. Muitos comparam 3.37% e 7.10% antes de enviar ordens em 20.22 ou 20.52. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) no último ano foi 20.79. As ações oscilaram bastante dentro de 18.50 - 20.79, e a comparação com 20.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) no ano foi 18.50. A comparação com o preço atual 20.22 e 18.50 - 20.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PK?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.24 e 7.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.24
- Open
- 20.28
- Bid
- 20.22
- Ask
- 20.52
- Low
- 20.18
- High
- 20.28
- Volume
- 73
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 3.37%
- Mudança de 6 meses
- 7.10%
- Mudança anual
- 7.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4