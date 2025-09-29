- Обзор рынка
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PK за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.18, а максимальная — 20.28.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PK сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) сегодня оценивается на уровне 20.22. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.24, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.10% и USD. Отслеживайте движения JPM-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PK?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) по текущей цене 20.22. Ордера обычно размещаются около 20.22 или 20.52, тогда как 53 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PK?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.50 - 20.79 и текущей цены 20.22. Многие сравнивают 3.37% и 7.10% перед размещением ордеров на 20.22 или 20.52. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) за последний год составила 20.79. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 20.79, сравнение с 20.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 20.22 и 18.50 - 20.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PK?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.24 и 7.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.24
- Open
- 20.28
- Bid
- 20.22
- Ask
- 20.52
- Low
- 20.18
- High
- 20.28
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 3.37%
- 6-месячное изменение
- 7.10%
- Годовое изменение
- 7.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%