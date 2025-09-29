КотировкиРазделы
Валюты / JPM-PK
Назад в Рынок акций США

JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.22 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPM-PK за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.18, а максимальная — 20.28.

Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPM-PK сегодня?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) сегодня оценивается на уровне 20.22. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.24, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.10% и USD. Отслеживайте движения JPM-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции JPM-PK?

Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) по текущей цене 20.22. Ордера обычно размещаются около 20.22 или 20.52, тогда как 53 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPM-PK?

Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.50 - 20.79 и текущей цены 20.22. Многие сравнивают 3.37% и 7.10% перед размещением ордеров на 20.22 или 20.52. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) за последний год составила 20.79. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 20.79, сравнение с 20.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 20.22 и 18.50 - 20.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPM-PK?

В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.24 и 7.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.18 20.28
Годовой диапазон
18.50 20.79
Предыдущее закрытие
20.24
Open
20.28
Bid
20.22
Ask
20.52
Low
20.18
High
20.28
Объем
53
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
3.37%
6-месячное изменение
7.10%
Годовое изменение
7.10%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.