JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.22 USD 0.02 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JPM-PK de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.18, mientras que el máximo ha alcanzado 20.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de JPM-PK hoy?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) se evalúa hoy en 20.22. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 20.24 y el volumen comercial ha alcanzado 73. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JPM-PK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 20.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.10% y USD. Monitoree los movimientos de JPM-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de JPM-PK?

Puede comprar acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) al precio actual de 20.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.22 o 20.52, mientras que 73 y -0.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JPM-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de JPM-PK?

Invertir en J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 18.50 - 20.79 y el precio actual 20.22. Muchos comparan 3.37% y 7.10% antes de colocar órdenes en 20.22 o 20.52. Estudie los cambios diarios de precios de JPM-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?

El precio más alto de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) en el último año ha sido 20.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.50 - 20.79, una comparación con 20.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?

El precio más bajo de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) para el año ha sido 18.50. La comparación con los actuales 20.22 y 18.50 - 20.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JPM-PK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JPM-PK?

En el pasado, J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.24 y 7.10% después de las acciones corporativas.

Rango diario
20.18 20.28
Rango anual
18.50 20.79
Cierres anteriores
20.24
Open
20.28
Bid
20.22
Ask
20.52
Low
20.18
High
20.28
Volumen
73
Cambio diario
-0.10%
Cambio mensual
3.37%
Cambio a 6 meses
7.10%
Cambio anual
7.10%
