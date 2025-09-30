KurseKategorien
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.22 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PK hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.18 bis zu einem Hoch von 20.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PK heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) notiert heute bei 20.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.24 und das Handelsvolumen erreichte 73. Das Live-Chart von JPM-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PK Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 20.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PK-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PK) zum aktuellen Kurs von 20.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.22 oder 20.52 platziert, während 73 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PK-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 18.50 - 20.79 und der aktuelle Kurs 20.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.37% und 7.10%, bevor sie Orders zu 20.22 oder 20.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) im vergangenen Jahr lag bei 20.79. Innerhalb von 18.50 - 20.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) im Laufe des Jahres betrug 18.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.22 und der Spanne 18.50 - 20.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PK statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.24 und 7.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.18 20.28
Jahresspanne
18.50 20.79
Vorheriger Schlusskurs
20.24
Eröffnung
20.28
Bid
20.22
Ask
20.52
Tief
20.18
Hoch
20.28
Volumen
73
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
3.37%
6-Monatsänderung
7.10%
Jahresänderung
7.10%
