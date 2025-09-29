- 概要
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
JPM-PKの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり20.18の安値と20.28の高値で取引されました。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JPM-PK株の現在の価格は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日20.22です。-0.10%内で取引され、前日の終値は20.24、取引量は73に達しました。JPM-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は20.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.10%やUSDにも注目します。JPM-PKの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PK株を買う方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在20.22で購入可能です。注文は通常20.22または20.52付近で行われ、73や-0.30%が市場の動きを示します。JPM-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPM-PK株に投資する方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅18.50 - 20.79と現在の20.22を考慮します。注文は多くの場合20.22や20.52で行われる前に、3.37%や7.10%と比較されます。JPM-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？
JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は20.79でした。18.50 - 20.79内で株価は大きく変動し、20.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？
JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PK)の年間最安値は18.50でした。現在の20.22や18.50 - 20.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PKの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PKの株式分割はいつ行われましたか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.24、7.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.24
- 始値
- 20.28
- 買値
- 20.22
- 買値
- 20.52
- 安値
- 20.18
- 高値
- 20.28
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 3.37%
- 6ヶ月の変化
- 7.10%
- 1年の変化
- 7.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前