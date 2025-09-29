报价部分
货币 / JPM-PK
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.22 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JPM-PK汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.18和高点20.28进行交易。

关注J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JPM-PK股票今天的价格是多少？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为20.22。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为20.24，交易量达到73。JPM-PK的实时价格图表显示了这些更新。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为20.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.10%和USD。实时查看图表以跟踪JPM-PK走势。

如何购买JPM-PK股票？

您可以以20.22的当前价格购买J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在20.22或20.52附近，而73和-0.30%显示市场活动。立即关注JPM-PK的实时图表更新。

如何投资JPM-PK股票？

投资J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围18.50 - 20.79和当前价格20.22。许多人在以20.22或20.52下订单之前，会比较3.37%和。实时查看JPM-PK价格图表，了解每日变化。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMORGAN CHASE & CO的最高价格是20.79。在18.50 - 20.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最低价格是多少？

JPMORGAN CHASE & CO（JPM-PK）的最低价格为18.50。将其与当前的20.22和18.50 - 20.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPM-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPM-PK股票是什么时候拆分的？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.24和7.10%中可见。

日范围
20.18 20.28
年范围
18.50 20.79
前一天收盘价
20.24
开盘价
20.28
卖价
20.22
买价
20.52
最低价
20.18
最高价
20.28
交易量
73
日变化
-0.10%
月变化
3.37%
6个月变化
7.10%
年变化
7.10%
