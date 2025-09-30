- Panoramica
JPM-PK: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio JPM-PK ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.18 e ad un massimo di 20.28.
Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JPM-PK oggi?
Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 20.22. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 20.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 73. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 20.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PK.
Come acquistare azioni JPM-PK?
Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 20.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.22 o 20.52, mentre 73 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JPM-PK?
Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.50 - 20.79 e il prezzo attuale 20.22. Molti confrontano 3.37% e 7.10% prima di effettuare ordini su 20.22 o 20.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 20.79. All'interno di 18.50 - 20.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PK) nel corso dell'anno è stato 18.50. Confrontandolo con gli attuali 20.22 e 18.50 - 20.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PK?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.24 e 7.10%.
- Chiusura Precedente
- 20.24
- Apertura
- 20.28
- Bid
- 20.22
- Ask
- 20.52
- Minimo
- 20.18
- Massimo
- 20.28
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 3.37%
- Variazione Semestrale
- 7.10%
- Variazione Annuale
- 7.10%
