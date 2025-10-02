- Visão do mercado
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
A taxa do IWS para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.60 e o mais alto foi 141.68.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Russell Mid-cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IWS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IWS hoje?
Hoje iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) está avaliado em 140.93. O instrumento é negociado dentro de 140.60 - 141.68, o fechamento de ontem foi 140.22, e o volume de negociação atingiu 431. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWS em tempo real.
As ações de iShares Russell Mid-cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Russell Mid-cap Value ETF está avaliado em 140.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.39% e USD. Monitore os movimentos de IWS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IWS?
Você pode comprar ações de iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) pelo preço atual 140.93. Ordens geralmente são executadas perto de 140.93 ou 141.23, enquanto 431 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IWS?
Investir em iShares Russell Mid-cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 108.85 - 141.68 e o preço atual 140.93. Muitos comparam 0.94% e 14.91% antes de enviar ordens em 140.93 ou 141.23. Estude as mudanças diárias de preço de IWS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
O maior preço de iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) no último ano foi 141.68. As ações oscilaram bastante dentro de 108.85 - 141.68, e a comparação com 140.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Russell Mid-cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
O menor preço de iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) no ano foi 108.85. A comparação com o preço atual 140.93 e 108.85 - 141.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWS?
No passado iShares Russell Mid-cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 140.22 e 7.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 140.22
- Open
- 140.60
- Bid
- 140.93
- Ask
- 141.23
- Low
- 140.60
- High
- 141.68
- Volume
- 431
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 0.94%
- Mudança de 6 meses
- 14.91%
- Mudança anual
- 7.39%