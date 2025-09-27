- Aperçu
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
Le taux de change de IWS a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.55 et à un maximum de 139.83.
Suivez la dynamique iShares Russell Mid-cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IWS aujourd'hui ?
L'action iShares Russell Mid-cap Value ETF est cotée à 139.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 139.34 et son volume d'échange a atteint 603. Le graphique en temps réel du cours de IWS présente ces mises à jour.
L'action iShares Russell Mid-cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Russell Mid-cap Value ETF est actuellement valorisé à 139.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWS.
Comment acheter des actions IWS ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Mid-cap Value ETF au cours actuel de 139.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 139.74 ou de 140.04, le 603 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IWS ?
Investir dans iShares Russell Mid-cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 108.85 - 140.91 et le prix actuel 139.74. Beaucoup comparent 1.80% et 11.02% avant de passer des ordres à 139.74 ou 140.04. Consultez le graphique du cours de IWS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Mid-Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Russell Mid-Cap Value ETF l'année dernière était 140.91. Au cours de 108.85 - 140.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 139.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Mid-cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Mid-Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) sur l'année a été 108.85. Sa comparaison avec 139.74 et 108.85 - 140.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IWS a-t-elle été divisée ?
iShares Russell Mid-cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 139.34 et 5.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 139.34
- Ouverture
- 139.31
- Bid
- 139.74
- Ask
- 140.04
- Plus Bas
- 138.55
- Plus Haut
- 139.83
- Volume
- 603
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 1.80%
- Changement à 6 Mois
- 11.02%
- Changement Annuel
- 5.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8