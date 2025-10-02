IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
今日IWS汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点140.60和高点141.68进行交易。
关注iShares Russell Mid-cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IWS新闻
常见问题解答
IWS股票今天的价格是多少？
iShares Russell Mid-cap Value ETF股票今天的定价为140.93。它在140.60 - 141.68范围内交易，昨天的收盘价为140.22，交易量达到431。IWS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Russell Mid-cap Value ETF股票是否支付股息？
iShares Russell Mid-cap Value ETF目前的价值为140.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.39%和USD。实时查看图表以跟踪IWS走势。
如何购买IWS股票？
您可以以140.93的当前价格购买iShares Russell Mid-cap Value ETF股票。订单通常设置在140.93或141.23附近，而431和0.23%显示市场活动。立即关注IWS的实时图表更新。
如何投资IWS股票？
投资iShares Russell Mid-cap Value ETF需要考虑年度范围108.85 - 141.68和当前价格140.93。许多人在以140.93或141.23下订单之前，会比较0.94%和。实时查看IWS价格图表，了解每日变化。
iShares Russell Mid-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Russell Mid-Cap Value ETF的最高价格是141.68。在108.85 - 141.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Mid-cap Value ETF的绩效。
iShares Russell Mid-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares Russell Mid-Cap Value ETF（IWS）的最低价格为108.85。将其与当前的140.93和108.85 - 141.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWS股票是什么时候拆分的？
iShares Russell Mid-cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、140.22和7.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 140.22
- 开盘价
- 140.60
- 卖价
- 140.93
- 买价
- 141.23
- 最低价
- 140.60
- 最高价
- 141.68
- 交易量
- 431
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 0.94%
- 6个月变化
- 14.91%
- 年变化
- 7.39%