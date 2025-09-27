QuotazioniSezioni
Valute / IWS
Tornare a Azioni

IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF

139.74 USD 0.40 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWS ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 138.55 e ad un massimo di 139.83.

Segui le dinamiche di iShares Russell Mid-cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IWS oggi?

Oggi le azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF sono prezzate a 139.74. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 139.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 603. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IWS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF pagano dividendi?

iShares Russell Mid-cap Value ETF è attualmente valutato a 139.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IWS.

Come acquistare azioni IWS?

Puoi acquistare azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF al prezzo attuale di 139.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 139.74 o 140.04, mentre 603 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IWS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IWS?

Investire in iShares Russell Mid-cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 108.85 - 140.91 e il prezzo attuale 139.74. Molti confrontano 1.80% e 11.02% prima di effettuare ordini su 139.74 o 140.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IWS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di iShares Russell Mid-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 140.91. All'interno di 108.85 - 140.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 139.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Russell Mid-cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) nel corso dell'anno è stato 108.85. Confrontandolo con gli attuali 139.74 e 108.85 - 140.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IWS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IWS?

iShares Russell Mid-cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 139.34 e 5.83%.

Intervallo Giornaliero
138.55 139.83
Intervallo Annuale
108.85 140.91
Chiusura Precedente
139.34
Apertura
139.31
Bid
139.74
Ask
140.04
Minimo
138.55
Massimo
139.83
Volume
603
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
1.80%
Variazione Semestrale
11.02%
Variazione Annuale
5.83%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8