- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
Il tasso di cambio IWS ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 138.55 e ad un massimo di 139.83.
Segui le dinamiche di iShares Russell Mid-cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWS News
- September Charts: Stocks Defy Seasonal Weakness, Tech Led The Charge
- Subdued Sentiment Limits The Upside For U.S. Growth
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- U.S. Government Heading For Shutdown Starting October 1
- Why Value ETFs Investing Could Be a Smart Move Right Now
- Median Household Income In August 2025
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
- RSI (Relative Strength Index): Timing The Next Correction
- Corporate Profits In Nonfinancial Industries Plunge By Most Ever, Amid Downward Revisions
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- The Market Faces A Surprising End-Of-Year Pain Trade
- Markets Detached From Economic Fundamentals
- It Is Like 1999 All Over Again
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- Weekly Indicators: Consumer Spending Backs Off Highs
- Weekly Commentary: Canary?
- It's Shutdown Time Again
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Consumer Sentiment Down 5% In September Amid Economic Concerns
- Inflation Still Over Target In August
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IWS oggi?
Oggi le azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF sono prezzate a 139.74. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 139.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 603. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IWS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF pagano dividendi?
iShares Russell Mid-cap Value ETF è attualmente valutato a 139.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IWS.
Come acquistare azioni IWS?
Puoi acquistare azioni iShares Russell Mid-cap Value ETF al prezzo attuale di 139.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 139.74 o 140.04, mentre 603 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IWS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IWS?
Investire in iShares Russell Mid-cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 108.85 - 140.91 e il prezzo attuale 139.74. Molti confrontano 1.80% e 11.02% prima di effettuare ordini su 139.74 o 140.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IWS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di iShares Russell Mid-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 140.91. All'interno di 108.85 - 140.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 139.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Russell Mid-cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) nel corso dell'anno è stato 108.85. Confrontandolo con gli attuali 139.74 e 108.85 - 140.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IWS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IWS?
iShares Russell Mid-cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 139.34 e 5.83%.
- Chiusura Precedente
- 139.34
- Apertura
- 139.31
- Bid
- 139.74
- Ask
- 140.04
- Minimo
- 138.55
- Massimo
- 139.83
- Volume
- 603
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 1.80%
- Variazione Semestrale
- 11.02%
- Variazione Annuale
- 5.83%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8