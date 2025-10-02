- Обзор рынка
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
Курс IWS за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.60, а максимальная — 141.68.
Следите за динамикой iShares Russell Mid-cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IWS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWS сегодня?
iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) сегодня оценивается на уровне 140.93. Инструмент торгуется в пределах 140.60 - 141.68, вчерашнее закрытие составило 140.22, а торговый объем достиг 431. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Mid-cap Value ETF?
iShares Russell Mid-cap Value ETF в настоящее время оценивается в 140.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.39% и USD. Отслеживайте движения IWS на графике в реальном времени.
Как купить акции IWS?
Вы можете купить акции iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) по текущей цене 140.93. Ордера обычно размещаются около 140.93 или 141.23, тогда как 431 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWS?
Инвестирование в iShares Russell Mid-cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 108.85 - 141.68 и текущей цены 140.93. Многие сравнивают 0.94% и 14.91% перед размещением ордеров на 140.93 или 141.23. Изучайте ежедневные изменения цены IWS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Самая высокая цена iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) за последний год составила 141.68. Акции заметно колебались в пределах 108.85 - 141.68, сравнение с 140.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Mid-cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Самая низкая цена iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) за год составила 108.85. Сравнение с текущими 140.93 и 108.85 - 141.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWS?
В прошлом iShares Russell Mid-cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 140.22 и 7.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 140.22
- Open
- 140.60
- Bid
- 140.93
- Ask
- 141.23
- Low
- 140.60
- High
- 141.68
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 14.91%
- Годовое изменение
- 7.39%