IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF

140.93 USD 0.71 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWS за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.60, а максимальная — 141.68.

Следите за динамикой iShares Russell Mid-cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IWS сегодня?

iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) сегодня оценивается на уровне 140.93. Инструмент торгуется в пределах 140.60 - 141.68, вчерашнее закрытие составило 140.22, а торговый объем достиг 431. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Mid-cap Value ETF?

iShares Russell Mid-cap Value ETF в настоящее время оценивается в 140.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.39% и USD. Отслеживайте движения IWS на графике в реальном времени.

Как купить акции IWS?

Вы можете купить акции iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) по текущей цене 140.93. Ордера обычно размещаются около 140.93 или 141.23, тогда как 431 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IWS?

Инвестирование в iShares Russell Mid-cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 108.85 - 141.68 и текущей цены 140.93. Многие сравнивают 0.94% и 14.91% перед размещением ордеров на 140.93 или 141.23. Изучайте ежедневные изменения цены IWS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Самая высокая цена iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) за последний год составила 141.68. Акции заметно колебались в пределах 108.85 - 141.68, сравнение с 140.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Mid-cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Самая низкая цена iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) за год составила 108.85. Сравнение с текущими 140.93 и 108.85 - 141.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IWS?

В прошлом iShares Russell Mid-cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 140.22 и 7.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
140.60 141.68
Годовой диапазон
108.85 141.68
Предыдущее закрытие
140.22
Open
140.60
Bid
140.93
Ask
141.23
Low
140.60
High
141.68
Объем
431
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
14.91%
Годовое изменение
7.39%
04 октября, суббота